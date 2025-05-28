台中大巨蛋落腳水湳 盧秀燕盼2030年前完工：越快蓋越好

台中市長盧秀燕今天宣布台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區，目前已上網政策公告，由民間投資人提出BOT。議員詢問是否有具體期程，盧表示該地沒有拆遷、徵收問題，純粹是市府用地，且民間投資人會希望越快蓋越好，相信2030年以前台中就會有大巨蛋。

國民黨籍議員沈佑蓮今天質詢問盧秀燕，大巨蛋今天上午上網公告，目前民間投資人詢問狀況如何？是否有具體時程？

盧秀燕回應，今天上午8時半上網政策公告，市府提出3點要求，第一，地點在水湳經貿園區創研一，第二，要做多功能場館，包含大型體育賽事如棒球比賽和超大型演唱會等藝文活動，第三，大巨蛋要是綜合園區，裡面須設置複合商場，投資人也可自提其他設施如飯店、遊樂場等等。

盧秀燕表示，公告後有意願的投資人做可行性評估與財務評估，向市府提案，市府擇優合作，投資人再提出投資計畫書，按照促參法程序。台中大巨蛋由民間投資、興建，市府不用出一毛錢，只提供用地，若干年後該地再重歸市府所有。