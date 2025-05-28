盧秀燕宣布大巨蛋落腳水湳 建商：交通、安全疏散要做到

台中市長盧秀燕今早宣布，台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區，期盼至少能容納3萬席次，引起房地產界震撼彈。建商認為，樂觀其成，建議交通、捷運要到位，首重交通不打結、安全疏散這2項，30分鐘內要把3萬人安全疏散。

大台中不動產公會理事長王至亮說，業界樂觀其成，建議蓋大巨蛋，交通、捷運等都要到位，首重交通不打結、安全疏散，30分鐘內要把3萬人安全疏散。

台中市長盧秀燕今天上午宣布，台中即將興建大巨蛋，由民間投資人以BOT方式興建，地點位於水湳經貿園區的創研一用地，該地符合用地單純、面積足夠、交通方便與商業機能4個期望，市府希望興建至少能容納3萬席次。