藍轟民進黨掌控中選會「放行核三公投 糊弄美國」

中央選舉委員會廿三日決議，「反廢死公投」不符公投法「重大政策之創制或複決」規定，礙難辦理公投；核三重啟公投定於今年八月廿三日投票。國民黨主席朱立倫昨天再質疑，連人民要表達反對廢死，這樣的權利都要被沒收，為什麼要沒收？民進黨希望透過中選會、憲法法庭等，掌控所要做的一切事情。

朱立倫表示，中選會真的是民主殺手，民進黨希望民主就是民進黨做主，由民進黨來決定大家人民有沒有公投的權利，有沒有表達意見的權利。

朱立倫表示，非核家園為民進黨理念，民進黨一定繼續貫徹，只想糊弄包括美國人、國際。國際趨勢現都認為核電是必要的，且牽涉到國家安全，所以是為了要糊弄大家。而公投的結果也不會影響民進黨的決策。

國民黨立委吳宗憲說，立法院所提「重大政策」之複決公投案，中選會依公投法第十五條第二項規定，就是受理來舉辦公投，法條有哪句話可以「實質」審查？

民眾黨主席黃國昌表示，中選會勿忘台灣推動公投民主的歷史，當初民進黨要求ＥＣＦＡ要公投，時任民進黨主席蔡英文說要推動公投來廢止ＥＣＦＡ，歷史斑斑可考，過去的「公投審議委員會」專門封殺公投，因此改正公投法時，廢止公投審議委員。

黃國昌說，中選會自居為台灣民主太上皇，竟覺得有權力決定，什麼可以公投、什麼不能公投，踐踏台灣人當家作主的權利。

黃國昌說，若人民不能夠決定死刑問題，請問誰決定？賴清德總統決定？民進黨立院黨團總召柯建銘決定？民進黨決定？為什麼這些人的意志，可凌駕在台灣人民的意志之上？

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團尊重中選會決議，也對藍白又開始聯手鬥臭中選會，感到並不意外。反廢死公投早就被學術界、民進黨團明確指出，並不符合公投法所授權的命題條件，尤其台灣沒有廢死，提出反廢死公投根本就是詐騙行為。

吳思瑤也說，核三延役公投成案，民進黨團表示遺憾，核能要重啟要有社會共識，並確保核能安全、核廢料處置要有解方，若這三個前提沒辦法確保，民進黨團反對進行核三延役公投。