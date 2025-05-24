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反廢死公投被駁回 朱立倫轟中選會：民主殺手

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中選會昨決議「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票，至於核三重啟公投則定於8月23日投票。國民黨主席朱立倫今日斥中選會是「民主殺手」，民進黨希望民主就是民進黨做主。記者曾吉松／攝影
中選會昨決議「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票，至於核三重啟公投則定於8月23日投票。國民黨主席朱立倫今日斥中選會是「民主殺手」，民進黨希望民主就是民進黨做主。記者曾吉松／攝影

中選會昨決議「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票，至於核三重啟公投則定於8月23日投票。國民黨主席朱立倫今日斥中選會是「民主殺手」，民進黨希望民主就是民進黨做主。

朱立倫今日出席台大國安社舉辦的「2025青年國家安全論壇」，受訪時被問到中選會駁回反廢死公投，他批，中選會真的是民主的殺手，民進黨希望民主就是民進黨做主，由民進黨來決定大家人民有沒有公投的權利，有沒有表達意見的權利，連人民要表達反對廢死，當然也有部分人是支持廢死，這樣的權利都要被沒收，為什麼要沒收？民進黨就是希望透過他們掌控的包括中選會、憲法法庭，掌控所要做的一切事情。

對於中選會放行核三延役公投，是否意味政府對非核家園的態度鬆動，朱立倫說，非核家園是民進黨的的理念，民進黨一定繼續貫徹，只想糊弄包括美國人、國際，國際趨勢現在都認為核電是必要的，且牽涉到國家安全，所以是為了要糊弄大家。公投的結果也不會影響民進黨的決策，就像立法院已經通過核電延役，延役了20年，照樣把所有的核電廠都關掉，這就是民進黨的意識形態。民進黨的三大中心思想，第一台獨，第二廢死，第三廢核，每項都貫徹始終。

針對傳國安簡報可能採閉門，不會公開直播，朱立倫表示，現在還沒有聽到相關的訊息，最重要的事情就是希望透過國安簡報來朝野對話，敞開雙手，誠如賴清德總統說的，用誠意面對國家安全的問題，朝野集思廣益，只要賴總統有這樣的誠意，賴總統也一起，大家來共同討論，相信就是好事。

至於立法院前院長王金平表態支持，台中市長盧秀燕選黨主席，朱立倫表示，「謝謝，非常歡迎。」

核三廠 廢死 公投

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