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反廢死公投遭封殺 黃國昌：死刑是由賴總統一人決定？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌表示，如果人民不能決定死刑的話，請問是賴清德總統一人決定？民進黨團總召柯建銘決定？為什麼這些人的意志，可凌駕在台灣人民意志之上？圖／聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌表示，如果人民不能決定死刑的話，請問是賴清德總統一人決定？民進黨團總召柯建銘決定？為什麼這些人的意志，可凌駕在台灣人民意志之上？圖／聯合報系資料照

中選會委員會昨開會決議，反廢死公投不符公投法「重大政策之創制或複決」規定；核三重啟公投訂於今年8月23日投票。民眾黨主席黃國昌表示，如果人民不能決定死刑的話，請問是賴清德總統一人決定？民進黨團總召柯建銘決定？為什麼這些人的意志，可凌駕在台灣人民意志之上？

黃國昌今出席國家治理學院主辦「陳抗訓練」課程講座，會前受訪被問及公投案一事。

黃國昌說，請中選會不要忘記台灣推動公投民主的歷史，過去有很多NGO的朋友跟民進黨站在一起，推動公投民主，當初民進黨要求ECFA要公投，甚至時任民進黨主席蔡英文說要推動公投來廢止ECFA，這都是斑斑可考的歷史，過去公投審議委員會專門在封殺公民投票，所以改正公投法時，廢止公投審議委員。

黃國昌說，沒想到公投審議委員會廢止了，現在的中選會自居為台灣民主太上皇，中選會官員竟然覺得有權利來決定，什麼可以公投、什麼不能公投，這個是赤裸裸的在踐踏台灣人當家作主的權利。

黃國昌質疑，如果人民不能夠決定死刑問題，請問誰決定？賴清德一個人決定？柯建銘一個人決定？民主進步黨決定？那為什麼這些人的意志，可以凌駕在台灣人民的意志之上，中選會說死刑的存廢不屬於重大公共政策，那請問是什麼？怎麼會不要說沒有民主的素養，基本的常識都沒有。

賴清德 核三廠 廢死 公投

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