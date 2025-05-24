反廢死公投不成案 林俊憲：如何公投不存在的東西？
中選會昨天宣布，國民黨團所提反廢死公投，因不屬於「公投法」範疇，無法進入公投程序，核三延役公投案，將於今年8月23日辦理投票。民進黨立委林俊憲今天表示，反廢死公投如此沒水準的提案，提出前就知道不會通過，要提案對不存在的東西公投，根本亂來。
林俊憲指出，核三重啟公投也是藍白兩黨聯手要應付大罷免，核三廠現在停止運轉，光是停止運轉計畫書審查、整個程序走完要好幾年，核二廠已經停止運轉兩年多，停止運轉計畫書到現在還沒審查通過，核三重啟要先完成停止程序，這不知道要多少年，重啟又要經過完全徹底檢查，這又要許多年。
林俊憲說，藍白說要重啟核電改變缺電，這都要騙選民、就算要重啟也要多年後，台灣目前並沒有這樣的重啟計畫，要從頭來，當中程序繁瑣、確保安全，恐怕至少要五、六年，這畢竟是一個政策，基本上就是對著空氣揮拳的公投。
林俊憲表示，國民黨害怕大罷免絞盡腦汁，問題是若仔細了解這些公投，反而更證明為何要罷免，像反廢死公投如此沒水準的提案，提出前就知道不會通過，還硬要提出，台灣現在還有死刑、政府也沒有要廢除，公投是針對重大政策改變，但這根本沒有的東西，藍營提案相當離譜。
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