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中選會沒收反廢死公投 林沛祥：毀憲亂政

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中選會昨召開第616次委員會議，會後舉行記者會，由中選會主委李進勇（中）主持，宣布通過核三重啟公投。「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票。記者邱德祥／攝影
中選會昨召開第616次委員會議，會後舉行記者會，由中選會主委李進勇（中）主持，宣布通過核三重啟公投。「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票。記者邱德祥／攝影

中選會昨決議「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票，至於核三重啟公投則定於8月23日投票。國民黨立委林沛祥今批中選會「毀憲亂政」，民主之恥。

針對中選會決議，林沛祥批，中選會毀憲亂政。理論上，立法院通過的公投案應是會直接被執行的，位階遠高於中選會的行政命令。但中選會直接做出這種毀憲亂政的行政命令，片面否決立法院所通過的反廢死公投，不但是毀憲亂政，也是赤裸裸的藐視民意，沒收民主直接公投權。

林沛祥表示，如果賴清德總統一天到晚講「民主要用更大的民主來解決」，那為什麼不用民主的方式，來面對這次廢死的浪潮？嚴格來講，中選會與其說是為人民服務，倒不如說是為政黨，尤其是民進黨服務，這實在是民主之恥。

核三廠 林沛祥 廢死 公投

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