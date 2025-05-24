反戒嚴、移轉投票 國民黨團放棄今年公投

立法院日前通過反廢死、核三延役公投案，目前仍有反戒嚴、移轉投票公投案尚未處理。國民黨立法院黨團昨日未將此列入議程並批綠營冗長發言杯葛，導致議事受延宕，對民進黨害怕公投深感遺憾；民進黨團幹事長吳思瑤則酸藍，自知無正當性、作賊心虛。

立法院會昨原本可處理反戒嚴、移轉投票公投案，不過藍白均提出變更議程，先通過攸關法庭直播的法院組織法逕付二讀案，與民眾黨團所提要求行政院「撥付地方政府一般性補助款」公決案，反而未將反戒嚴、移轉投票公投案列議程。

國民黨團昨舉行黨團大會，據了解，由於中選會昨開會審議公投案，藍委認為反戒嚴、移轉投票公投案時程已來不及，因此策略性調整，先放棄兩公投，移轉投票再以修法來推動。

國民黨團昨表示，民進黨團以冗長發言杯葛審查，議事進程受到延宕，以致於反戒嚴公投和移轉投票公投未在法定最後送件日前，於立法院表決通過，無法在今年八月廿三日交付全民公投。

國民黨團表示，雖然反戒嚴、移轉投票公投提案趕不上今年公投，但仍會透過國會把關，不讓賴清德總統大搞戒嚴，一定全力守護台灣民主。

吳思瑤表示，藍白是國會多數，想通過什麼議案哪個不是強渡關山？這與民進黨團完全無關，兩項公投之所以被藍白捨棄，正是自知毫無正當性、作賊心虛，這證明了藍白當初的提案粗製濫造，不敢接受全民的檢驗，民進黨團反對這種為救罷免而提出的詐騙公投。

至於核三廠延役公投預計八月廿三日投票，國民黨、民眾黨表示，將聯手全力宣傳動員，將核三公投視為民進黨能源政策的「不信任投票」；綠營則認為，核三廠除役或延役，都應該建立在科學驗證上，而非情緒操作。