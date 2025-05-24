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駁回立院反廢死公投 學者：中選會惹出重大政治爭議

聯合報／ 記者李人岳屈彥辰王宏舜／台北報導
中選會主委李進勇（中）昨宣布通過核三重啟公投，但駁回反廢死公投。 記者邱德祥／攝影
中選會主委李進勇（中）昨宣布通過核三重啟公投，但駁回反廢死公投。 記者邱德祥／攝影

中選會決議駁回反廢死公投案，學者表示，公投法並未規定中選會對立法院交付的公投案有無准駁之權，中選會介入決定，恐帶來重大政治爭議，令外界再次質疑中選會的獨立性。而政府決定放行核三延役公投，則顯示賴政府對非核家園的態度開始鬆動。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，反廢死公投本身邏輯存在多項爭議，首先針對@@@憲法法庭@@@已做成的重大判決，可否透過公投方式推翻具有憲法效力的判決？其次公投主文是「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」問題是現在就是要求一致，邏輯性就有爭議。

蘇子喬指出，固然反廢死公投存在爭議，但中選會對於立法院提出交付的公投案是否有准駁之權，又是另一層次的問題。公投法雖然規定中選會對人民提案的公投案有審查准駁之權，但對立法院交付的公投案並無相關規定，中選會是否有權力介入？中選會介入決定，恐帶來重大政治爭議。

蘇子喬說，在野黨推動公投本身就是一種政治動員，在朝野高度政治動員的情況下，中選會身為獨立機關的角色值得斟酌，如今的決策不但可能出現更多爭議，也可能更加令外界質疑中選會的獨立性。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，反廢死公投直接挑戰甫由憲法法庭作出的裁決，爭議遠較核三延役案大。尤其在立法院已決議通過延役相關議案，美方先前提出建議我方可考慮引進美國最新的小型核電技術，我國政府對非核家園的態度開始鬆動，顯示此議題已出現藍綠皆有可能接受的折衷方案。

左宜恩表示，政府決定放行核三延役公投可說是選擇爭議較小、對可能的結果也較能接受的考量。中選會以其職權予以否決反廢死公投案，不令人意外。

面對中選會駁回反廢死公投案，兒子在西門町峨嵋停車場雙屍命案中喪生的蔡媽媽批評，中選會只是在維護政府廢死的態度，認為政府廢死的核心價值大於被害家屬傷痛，公投是公民的權利，中選會沒有理由壓制人民的聲音。

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