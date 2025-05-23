中選會拍板不辦反廢死公投 許宇甄：台灣走向威權深淵

中選會今決議立法院通過的「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票；「核三延役公投」則定於8月23日投票。國民黨立委許宇甄表示，中選會否決立法院所提出的反廢死公投，是民進黨政府赤裸裸以行政干預立法權，中選會喪失其應有的獨立性與公正性，不僅是對民主制度的一次重創，更是行政機關粗暴干預立法、限制人民政治參與權的惡劣示範，此舉再次證明台灣正一步步走向威權統治深淵。

許宇甄認為，人民有權就重大政策提出自己的意見，並透過直接民主機制表達自己的立場，今日中選會卻以粗暴手段，拒絕將立法院通過的「反廢死」案送交公投，這已經違反「公投法」規定，更是踐踏民意、戕害民主。

許宇甄批評，中選會作為一個獨立的選務機關，應只負責審查程序是否合法，只要合法就應依法辦理公投；但今天中選會卻當起民進黨政府的鷹犬、爪牙，擅自對立法院通過的公投案內容進行政治性判斷，直接沒收人民行使公投的權利，這種不中立的中選會應該整個裁撤。

許宇甄說，中選會自以為是的凌駕於立法院與人民意志之上的行為，已削弱我國憲政基礎，更與主權在民的民主精神相違。民進黨為了一黨之私，竟然直接利用行政權扼殺人民行使公投權利，這已不是民主制度，而是獨裁、威權。

許宇甄認為，民主的本質是人民對國家政策的參與和決定，當不公正的中選會可以片面決定人民能否討論死刑存廢這類重大公共議題，台灣的民主將只剩形式，實質早已被掏空殆盡。中選會否決反廢死公投案，不僅是單一公投案件的審查結果，更是對台灣民主制度敲響一記警鐘。

許宇甄質疑，當行政機關可以以合法之名行不義之實，當民意的聲音可以被技術性封殺，將人民的參政權直接剝奪，這樣的制度還是為人民設計的嗎？還是早已成為統治者的工具？「若人民還持續對民進黨的行政霸權與制度冷漠，我們所珍視的民主自由權利，都會被民進黨給沒收。」