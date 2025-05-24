反廢死公投遭否決 綠尊重盼藍白勿鬥臭中選會

中央社／ 台北23日電

中選會委員會議今天審議立法院函送的2個公投案，其中核三重啟公投8月23日投、開票，反廢死公投遭否決。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，中選會依法行政、尊重中選會的決議，呼籲藍白不要大動作又要來鬥臭中選會。

中選會委員會議今天審議立法院函送的反廢死公投及核三重啟公投，核三重啟公投被認定為針對重大政策的創制、複決，確定成案，將於今年8月23日投、開票；至於反廢死公投因偏向立法原則創制，被認定非針對重大政策的創制或複決遭否決。

對此，吳思瑤受訪表示，針對反廢死公投部分，她認為中選會的說法與民進黨團當時在立法院會表達反對的立場、論述、法律見解等是一致的，民進黨團尊重中選會的決議，這也符合民進黨團的法理主張。

吳思瑤指出，反廢死公投就是一個為了救罷免、不知所云、語焉不詳的空殼公投，希望藍白不要大動作，又要開始來鬥臭中選會。

關於核三重啟公投，吳思瑤回應，民進黨團尊重中選會的決定，這也可以證明中選會依循法律、依法行政，不過她還是認為，藍白用公投案把責任甩鍋給人民，因為核安是科學與專業問題，重啟核三的條件並未俱足，況且國會都沒有共識下，社會怎麼會有共識。

核三廠 廢死 公投

延伸閱讀

藍指司法黑手介入罷免 綠籲尊重證據不違法就不怕

政院刪地方補助怪在野 黃國昌批：吳思瑤造謠、甩鍋

白提立即撥付地方補助款 綠：藍白是罪魁禍首勿甩鍋

反對2028中火無煤決議 吳思瑤：提案的羅廷瑋只是怕罷免

相關新聞

反廢死公投遭中選會封殺 藍批綠民主殺手

立法院日前通過「反廢死」、「核三重啟」公投案，依公投法規定，今年公投日為八月廿三日，公民投票日九十天前應公告相關事項。中...

新聞眼／中選會沒收公民權 「太上皇」機構超越國會

今年是人民展現直接民意的「公投年」，也是賴清德總統口中所說「更大的民主」的關鍵時刻。但立院提出兩大公投案，中選會只通過了核三重啟公投，卻推翻反廢死公投案。中選會沒收人民公投權，猶如超越國會的太上皇機關。

駁回立院反廢死公投 學者：中選會惹出重大政治爭議

中選會決議駁回反廢死公投案，學者表示，公投法並未規定中選會對立法院交付的公投案有無准駁之權，中選會介入決定，恐帶來重大政治爭議，令外界再次質疑中選會的獨立性。而政府決定放行核三延役公投，則顯示賴政府對非核家園的態度開始鬆動。

反戒嚴、移轉投票 國民黨團放棄今年公投

立法院日前通過反廢死、核三延役公投案，目前仍有反戒嚴、移轉投票公投案尚未處理。國民黨立法院黨團昨日未將此列入議程並批綠營冗長發言杯葛，導致議事受延宕，對民進黨害怕公投深感遺憾；民進黨團幹事長吳思瑤則酸藍，自知無正當性、作賊心虛。

中選會拍板不辦反廢死公投 許宇甄：台灣走向威權深淵

中選會今決議立法院通過的「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票；「核三延役公投」則定於8月23日投...

反廢死公投遭封殺 張啓楷：中選會憑什麼剝奪人民權利

中選會今決議立法院通過的「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票，至於「核三延役公投」則定於8月23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。