反廢死公投遭否決 綠尊重盼藍白勿鬥臭中選會

中選會委員會議今天審議立法院函送的2個公投案，其中核三重啟公投8月23日投、開票，反廢死公投遭否決。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，中選會依法行政、尊重中選會的決議，呼籲藍白不要大動作又要來鬥臭中選會。

中選會委員會議今天審議立法院函送的反廢死公投及核三重啟公投，核三重啟公投被認定為針對重大政策的創制、複決，確定成案，將於今年8月23日投、開票；至於反廢死公投因偏向立法原則創制，被認定非針對重大政策的創制或複決遭否決。

對此，吳思瑤受訪表示，針對反廢死公投部分，她認為中選會的說法與民進黨團當時在立法院會表達反對的立場、論述、法律見解等是一致的，民進黨團尊重中選會的決議，這也符合民進黨團的法理主張。

吳思瑤指出，反廢死公投就是一個為了救罷免、不知所云、語焉不詳的空殼公投，希望藍白不要大動作，又要開始來鬥臭中選會。

關於核三重啟公投，吳思瑤回應，民進黨團尊重中選會的決定，這也可以證明中選會依循法律、依法行政，不過她還是認為，藍白用公投案把責任甩鍋給人民，因為核安是科學與專業問題，重啟核三的條件並未俱足，況且國會都沒有共識下，社會怎麼會有共識。