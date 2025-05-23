快訊

2賊偷娃娃機竟衝撞逃逸 高警朝車開槍1竊賊腹部中彈

道瓊期指大跌500點 川普轟歐盟談判沒進展：建議6月課50%關稅

反廢死公投遭封殺 張啓楷：中選會憑什麼剝奪人民權利

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，很高興核三延役公投能通過，但反廢死公投被中選會擋下，中選會怎麼可以剝奪人民公投的權利。圖／聯合報系資料照
民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，很高興核三延役公投能通過，但反廢死公投被中選會擋下，中選會怎麼可以剝奪人民公投的權利。圖／聯合報系資料照

中選會今決議立法院通過的「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票，至於「核三延役公投」則定於8月23日投票。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，很高興核三延役公投能通過，但反廢死公投被中選會擋下，中選會怎麼可以剝奪人民公投的權利。

針對中選會決議，張啓楷說，很高興核三延役公投案能通過，讓人民能表達對於能源政策的意見；但反廢死公投，卻被中選會擋下。中選會不該如同之前被廢止的「公投審議委員會」一樣，擋住公投這「最大的民意展現機會」，民進黨當初也支持修法刪去「公投審議委員會」，現在民進黨卻是這麼怕公投嗎？直接讓中選會高過民意成為「民主太上皇」嗎？

張啓楷表示，憲法法庭做了實質廢死判決，引起超過9成以上民眾不滿，很多民眾不同意各級法院合議庭法官判處死刑須一致決，中選會怎麼可以剝奪人民公投的權利。

核三廠 廢死 公投

延伸閱讀

中火公決案延下次處理 張啓楷：會堅持捍衛國人健康

火力發電占比破百 羅廷瑋質疑「台電蓋牌」突然不公布數據

政院刪地方補助怪在野 黃國昌批：吳思瑤造謠、甩鍋

中火變相「六氣六煤」 藍白批失信於民要求2028達無煤目標

相關新聞

反廢死公投遭封殺 張啓楷：中選會憑什麼剝奪人民權利

中選會今決議立法院通過的「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票，至於「核三延役公投」則定於8月23...

中選會沒收反廢死公投 吳宗憲：獨立機關已死

中選會今決議立法院通過的「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票。國民黨立委吳宗憲說，獨立機關已死，...

為何中選會封殺反廢死公投？ 洪孟楷：怕輸

中選會今決議立法院通過的「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票。國民黨立委洪孟楷表示，中選會拒辦反...

中選會沒收反廢死公投 李彥秀：台灣民主國恥日

中選會今決議立法院通過的反廢死公投非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票，而核三延役公投則於823投票。國民黨立...

中選會封殺反廢死公投 國民黨團：行政獨裁幽靈籠罩台灣

中選會今下午開委員會討論，決議立法院通過的反廢死公投非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票。國民黨立院黨團以「行...

影／中選會不辦反廢死公投 朱立倫：表達權利都不給民眾

國民黨主席朱立倫今天出席位於台中市南區醒修宮的反惡罷說明會，他在受訪時表示，民進黨與民意逆風而行。民進黨三大主張，台獨、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。