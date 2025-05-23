反廢死公投遭封殺 張啓楷：中選會憑什麼剝奪人民權利

中選會今決議立法院通過的「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票，至於「核三延役公投」則定於8月23日投票。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，很高興核三延役公投能通過，但反廢死公投被中選會擋下，中選會怎麼可以剝奪人民公投的權利。

針對中選會決議，張啓楷說，很高興核三延役公投案能通過，讓人民能表達對於能源政策的意見；但反廢死公投，卻被中選會擋下。中選會不該如同之前被廢止的「公投審議委員會」一樣，擋住公投這「最大的民意展現機會」，民進黨當初也支持修法刪去「公投審議委員會」，現在民進黨卻是這麼怕公投嗎？直接讓中選會高過民意成為「民主太上皇」嗎？

張啓楷表示，憲法法庭做了實質廢死判決，引起超過9成以上民眾不滿，很多民眾不同意各級法院合議庭法官判處死刑須一致決，中選會怎麼可以剝奪人民公投的權利。