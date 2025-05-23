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為何中選會封殺反廢死公投？ 洪孟楷：怕輸

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中選會今決議立法院通過的「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票。國民黨立委洪孟楷表示，中選會拒辦反廢死公投，就是明確違法，逃避民意。中選會不敢辦公投，就是因為怕輸。圖／聯合報資料照
中選會今決議立法院通過的「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票。國民黨立委洪孟楷表示，中選會拒辦反廢死公投，就是明確違法，逃避民意。中選會不敢辦公投，就是因為怕輸。圖／聯合報資料照

中選會今決議立法院通過的「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票。國民黨立委洪孟楷表示，中選會拒辦反廢死公投，就是明確違法，逃避民意。

洪孟楷說，「公投法」第15條明訂，立法院通過的公投案，交主管機關辦理；中選會並無權拒絕。如今卻擅自不辦，不僅違法，更是藐視國會、踐踏民意。

洪孟楷表示，不辦的真正原因很清楚，「怕輸，怕面對真實民意」。反廢死是社會主流民意，與民進黨政府實質廢死政策背道而馳，為了逃避檢驗，就硬生生把人民的公投權利擋下來。

洪孟楷批，口說要更大的民主，但卻不敢面對公投，這是什麼錯亂政府？一個不願面對民意、選擇性執法的政府，已經失去民主的正當性。這不是依法行政，是赤裸裸的行政干預，是對法治與民主的雙重背叛，「我們絕對不同意」。

中選會今天召開第616次委員會議，會後舉行記者會，由中選會主委李進勇（中）主持，宣布通過核三重啟公投。記者邱德祥／攝影
中選會今天召開第616次委員會議，會後舉行記者會，由中選會主委李進勇（中）主持，宣布通過核三重啟公投。記者邱德祥／攝影

核三廠 廢死 公投

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