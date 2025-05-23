中選會沒收反廢死公投 李彥秀：台灣民主國恥日

中選會今決議立法院通過的反廢死公投非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票，而核三延役公投則於823投票。國民黨立委李彥秀說，今天是台灣民主政治的國恥日，更是中選會自甘墮落的沉淪日，至於核三延役公投的部分，在野黨會進行宣傳動員，用直接公投與人民的力量導正民進黨僵化而落後的意識形態。

針對中選會決議駁回反廢死公投，僅核三延役公投可於823投票，李彥秀表示，這不僅是完全不能接受的結果，更加證明中選會作為獨立機關不僅違法亂紀，更自我沉淪甘為政黨鷹犬。

李彥秀表示，早在三月底，「反廢死」公投逕付二讀前，中選會主委李進勇就公開表示「（反廢死公投）邏輯自相矛盾，即便通過也沒辦法發生效力。」中選會為「委員制」，李進勇未審先判，早已宣判「反廢死公投」死刑，今天委員會審議結果一點也不讓人意外，更作實了李進勇只是政黨的馬前卒，不僅失職更是失格。

李彥秀指出，依據「公投法」的規定與精神，立法院認有提出公民投票之必要者，經院會通過交由主管機關辦理公民投票，不適用各階段的連署規定。因此中選會並沒有審查權，今日決議不辦理，已經明顯逾越公投法「通過後交由主管機關辦理公民投票」的規定。

李彥秀說明，「公投法」第1條開宗明義即表示「確保國民直接民權之行使」，立法院將「重大政策」進行全國公民投票，這就是民主政治以及直接民權最核心的精神，中選會不能以審查為名，實際以政治手段干預人民行使直接民權。黨同伐異的中選會，讓符合民進黨價值的才是更大的民主，與民進黨不同的多元意見，卻只能被迫噤聲。

李彥秀表示，今天是台灣民主政治的國恥日，更是中選會的自甘墮落的沉淪日，號稱民主進步的政黨，因為害怕進行公投，因為害怕面對民意而沒收人民的基本權利，不僅坐實「鳥籠公投」的批評，更讓中選會獨立機關的風骨蕩然無存。