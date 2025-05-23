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核三重啟公投成案 周春米批「這不是公投 是霸凌」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣長周春米。圖／報系資料照
屏東縣長周春米。圖／報系資料照

中選會今天宣告核三重啟公投案成案，屏東縣長周春米在臉書發文指出，「屏東表達最沉痛的抗議」、「屏東人有權決定自己的未來」、「這不是公投，是霸凌」，並質問提案的藍白立委，屏東人只是要一個公平，很難嗎？

周春米寫道，「身為屏東縣長，我必須再次鄭重向全國人民表達對『核三重啟公投』的堅定立場。」核三廠今年5/17除役，藍白兩黨5/20卻在立法院粗暴三讀通過核三重啟公投案，「我要嚴厲譴責藍白立委不負責任、怠忽職責」。

他說，原本應該以專業審議的核電延役，卻被用草率修法與付諸公投手段，在缺乏社會對話，看不到專業，更沒有科學數據情況下，浪費社會成本進行撕劣式的公投，缺乏程序正當性。

周春米說，屏東長年承擔核能發電的風險，好不容易等到除役年限到了，卻又被藍白操弄公投要讓核三廠延役。屏東全縣人口78.6萬，僅占全台灣2336萬人3.37%，這難道不是假借民主之名，犧牲屏東人，判屏東人死刑嗎？

他反問，原能會（2023年改制為核安會）2020年10月20日審查通過核二廠除役計畫，2022年8月10日通過環評審查，時至今日，原能會根本沒有核發「核二廠除役許可」，如果依藍白立委的邏輯，延役公投是不是該納入核二廠？

周春米也提出3大質疑，程序正義在哪裡？決策風險誰來承擔？地方自主何在？他指出這項公投倉促通過，並未充分審查及納入專業意見，程序正義何在？

核三重啟萬一發生事故，是屏東承受後果，屏東人的命運憑什麼要被全國來決定？這不是公投，是霸凌。且屏東努力打造綠能永續，成為全國首座RE100的城市，公投完全否定地方的自主發展方向。

周春米強調，「我反對這項公投！絕不服氣，強烈抗議！屏東不是二等縣市，屏東人有權決定自己的未來！」

中選會今天宣告核三重啟公投案成案，屏東縣長周春米在臉書發文痛批「這不是公投，是霸凌」。圖／翻攝自周春米臉書
中選會今天宣告核三重啟公投案成案，屏東縣長周春米在臉書發文痛批「這不是公投，是霸凌」。圖／翻攝自周春米臉書

核三廠 廢死 公投

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