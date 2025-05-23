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反廢死公投沒了！朱立倫：民進黨是台灣民主殺手
立法院日前通過兩項公投提案，分別為反對廢除死刑及主張讓核三廠延續運轉，中選會今決議，反廢死案無法進入公投程序；核三延役案，則已確認符合規定，預計8月23日投票。國民黨主席朱立倫今痛批，民進黨完全跟民意逆風而行，把廢死公投免除掉，連表達意見的權利都不給民眾，是台灣民主的殺手。
國民黨今在台中市南區醒修宮舉辦「反惡霸」宣講活動，國民黨主席朱立倫今晚出席站台。
朱立倫表示，民進黨完全跟民意逆風而行，民進黨三大主張「台獨、廢除死刑、廢除核電」，當立法院通過核電延役，民進黨堅持要廢除核電；當國民黨要透過全民公投來廢除死刑，民進黨因為害怕與意識形態，把廢死公投免除掉，連表達意見的權利都不給民眾，「民進黨真正是台灣民主的殺手，是台灣民主的墮落者」。
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