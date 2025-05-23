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中選會封殺反廢死公投 王鴻薇：李進勇打臉賴清德嗎

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

中選會今下午開委員會討論，決議立法院通過的反廢死公投非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，中選會主委李進勇打臉賴清德總統嗎？賴總統說重大公共政策應用更大的民主決定，而公投就是更大的民主，中選會無權沒收。

針對中選會決議，王鴻薇表示，中選會竟決議封殺反廢死公投。中選會對於立法院通過的公投案，並沒有審查權，但是中選會現在卻凌駕八成的民意。

王鴻薇說，李進勇是否打臉賴清德？因為賴清德一直說「重大的公共政策，應該用更大的民主來決定」。公投就是更大的民主，中選會無權沒收公投，特別是反廢死，有高達八成以上的民眾來支持。

王鴻薇指出，廢死是民進黨的神主牌，並不是台灣的神主牌。這次中選會封殺反廢死公投，再次證明民進黨執政就是要推動廢死，違反民意，讓受害人正義沒有辦法伸張。強烈譴責中選會沒收公投，也打臉了賴清德。

核三廠 廢死 公投

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