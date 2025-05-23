影／中選會通過核三重啟公投 8月23日投票

中選會今天召開第616次委員會議，針對立法院交由中選會辦理之2項公民投票案進行討論，經過委員充分討論後達成決議，立法院114年5月20日交由中選會辦理之「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策?」公民投票案，非屬公民投票法第2條第2項第3款「重大政策之創制或複決」，並不符合公民投票法第15條第2項規定，礙難辦理公民投票；至於立法院114年5月21日交由該會辦理之「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉?」公民投票案，則合於公民投票法第2條第2項第3款「重大政策之創制或複決」規定，依公民投票法第23條規定，定於114年8月23日舉行投票。

針對立法院交由中選會辦理之「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」公民投票案，中選會表示，該會委員會議決議本項公民投票案不符合公民投票法第15條第2項規定，主要理由係依憲法法庭113年憲判字第8號判決，科處死刑之判決，應經各級法院合議庭法官之一致決。憲法訴訟法第38條規定，憲法法庭裁判，有拘束各機關及人民之效力，各機關並有現判決內容之義務。基於權力分立及立法權受憲法拘束之原理，立法院亦須受憲法裁判內容之拘束。此外，該公投提案以憲法判決主文為標的，且該憲法法庭判決主亦載明「法院組織法就主文第1項案件，未明定應議庭法官之一致決始得科處死刑，憲法保障人民生命權及正當法律程序原則之意旨有違。有關機關應於本判決宣示之日起2年內，依本判決意旨修正相關規定。」，則本公投案另涉及法院組織法之修正，具有「立法原則之創制」之性質，已非屬「重大政策之創制或復決」範疇。

至於立法院交由中選會辦理之「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」公民投票案，該會委員會議決議本項公民投票案符合公民投票法第15條第2項規定，本項公投提案屬能源政策，且像就已於114年5月17日停止運轉之第三核能發電廠交付公投決定是否繼續運轉，應屬「重大政策之創制或複決」範疇。