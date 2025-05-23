反戒嚴、移轉投票趕不上823公投 藍酸遺憾：綠害怕公投

立法院仍有國民黨團「反戒嚴」公投案、民眾黨團「移轉投票」公投案尚未處理，不過國民黨立法院黨團今天表示，因民進黨團冗長發言杯葛審查，導致議事進程受到延宕，兩公投案恐無法在法定最後送件日前於立法院表決通過，國民黨對民進黨害怕公投「深感遺憾」。

立法院會日前通過國民黨「反廢死」、民眾黨「核三廠延役」兩大公投，中選會將於近日開會討論，無意外將於今年8月23日舉行公投。不過立法院還有國民黨「反戒嚴」、民眾黨「移轉投票」公投案尚未處理。中選會主委李進勇已預告，若無法在5月24日、25日間送到中選會，可能趕不上今年公投。

國民黨團今天上午舉行黨團大會，據了解，藍委認為今天要闖關兩公投案，恐怕時間上來不及，因此今天以處理要求行政院立即給予補助款公決案為主，未來無論公投綁不綁罷免，公投案題目減少，藍白都可集中火力在「反廢死」、「核三延役」公投案上。

國民黨團上午發出新聞稿指出，為了守護中華民國、捍衛台灣民主價值，國民黨團提出了「反廢死」和「反戒嚴」2項公投，民眾黨團提出了「核電延役」、「移轉投票」2項公投，在民進黨的議事杯葛下，國民黨及民眾黨兩黨團共同努力下仍然通過了國民黨團的「反廢死公投」，以及民眾黨團的「核電延役公投」，預定將在8月23日投票。

國民黨團指出，但因民進黨團於院會以冗長發言杯葛審查，議事進程受到延宕，以致於「反戒嚴公投」和「移轉投票公投」，未在法定最後送件日前，於立法院表決通過，無法在今年8月23日交付全民公投。

國民黨團指出，「我們對民進黨害怕人民、害怕公投的作法，深感遺憾」，雖然「反戒嚴」、「移轉投票」公投提案趕不上今年的公投，但仍會透過國會把關，不讓賴清德總統大搞戒嚴，一定全力守護台灣民主及中道價值。