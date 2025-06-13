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主計總處：地方補助修法還在研擬階段 將納地方意見

聯合報／ 記者黃婉婷蔡晉宇／台北報導

行政院統刪地方一般性補助款引發地方反彈，近期主計總處也擬修正地方補助辦法，遭台北市府轟「倒退卅年」，主計總處指出，目前仍在研擬階段，將納地方意見，並將檢討對地方計畫型補助款比例，因縣市發展不同，為解決公平問題，會將財政均衡作為補助條件。

此外，立法院日前三讀通過修法，明定國軍官兵志願役加給增加為每個月三萬元，明年元旦起實施。行政院長卓榮泰昨在行政院會指出，在野修法不僅違憲、違法，也違反政府財政結構跟財政能力，未來將採取適當行政救濟；他也喊話在野支持「強化安全韌性特別條例」草案，「不要只讓國軍加薪，卻不讓國軍武器更新」。

地方補助款僵局未解，部分藍營執政縣市提出訴願，也有藍營首長表示有條件支持，綠營則支持透過追加減預算解套，呼籲行政院盡速提出。行政院發言人李慧芝昨重申，追加預算仍需地方首長、立委一起支持，行政院提出後才能獲得立院通過；行政院仍希望獲得更多支持和意見，再來辦理相關追加預算。  

對於國民黨籍連江縣長王忠銘指稱，若中央撥下十五億元補助款，他願意加入民進黨，民進黨發言人吳崢指出，有注意到王忠銘說法，希望他和連江縣立委陳雪生好好溝通，因為陳雪生也是惡刪預算藍委之一，若有追加預算別再擋。

此外，行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」，引發地方反彈，主計總處公務預算處長許永議說，修正辦法仍在研擬，會將台北政府意見納入參考，目前還在搜集意見。

媒體關注，受限財劃法一般性補助款不能低於前一年，此次辦法修正若減少計畫型補助比例，是否反倒讓發展較為完整的城市，如台北市成受益者？許永議解釋，依新版財劃法，地方縣市財政自主能量提升，也增加自籌能力，因此中央將檢討計畫型補助款比例；但各縣市發展不同，未來在計畫型補助款補助比例變動上，會將財政均衡納入條件，解決公平問題。

補助款 主計總處

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