被中央刪一般補助款 彰化王惠美：顯然不是只有我們會痛
高雄市等綠營5縣市首長昨也赴行政院爭取一般性補助款，今天彰化縣長王惠美回應媒體詢問看法時說，「顯然不是只有我們會痛，連綠營的縣市首長都會痛」，彰化縣也已向行政院提出訴願，希望行政院立即撤銷原處分，恢復原補助款。
高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等綠營南部5縣市首長昨赴行政院爭取一般性補助款，呼籲行政院應盡速以追加預算送立院審議，也盼立院支持，對藍綠皆有利。
彰化縣長王惠美今天面對媒體詢問綠營5縣市首長也籲行政院應盡速以追加預算發下補助款的看法，王惠美表示，「顯然不是只有我們會痛，連綠營的縣市首長都會痛」，如何補足這塊，讓民眾的權利、福祉不要受到影響，讓施政能夠更順遂，讓地方更進步，大家一起來努力。
彰化縣去年歲出是644億元，6成來自中央對彰化縣一般性及計畫型補助，3成5來自稅課收入。若依行政院主計總處統刪各縣市一般性補助款27.32%，彰化縣原189億元一般性補助，將會刪減51.66億元，對於彰化的地方建設及社福將受到很大衝擊。
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