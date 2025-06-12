補助款遭砍花蓮交鋒…綠批傅徐情勒 藍反擊看顏色給資源

行政院大砍地方一般性補助款，花蓮縣已提訴願，縣長徐榛蔚批評中央違法剋扣預算，嚴重影響社福、教育與基礎建設。民進黨縣議會黨團今天指出，這是藍白在立院亂砍預算造成，「冤有頭債有主」，要傅崐萁、徐榛蔚夫婦不要情勒花蓮、混淆視聽；藍營反批顛倒是非。

徐榛蔚昨天回應國民黨籍議員林玉芬質詢時，再度批評中央片面刪減原定補助金額，嚴重影響社福、教育與基礎建設等必要法定義務支出，並說中央政府2014到2024年稅收成長超過100%，總預算成長84%，花蓮僅增43%，綠營執政的屏東增幅達128%，差別待遇讓花蓮情何以堪。

民進黨縣議會黨團3位縣議員張美慧、胡仁順、林則葹，今天同聲表示是傅崐萁帶領的藍白立院黨團亂刪預算讓政府無法運作，地方財政才受影響。

張美慧說，2014年至今中央補助花蓮2000億元，占縣預算高達7成，加上自有財源，縣府有讓民眾有感的建設嗎？花蓮百業不興、投資環境不友善、房價居高不下、失業率、離婚率都高，縣府只會拿錢綁椿，若真的用心施政，施政不滿意度不會全國最高，徐榛蔚應檢討反省，不要再挑起政黨對立，不要為保傅犧牲花蓮權益。

林則葹表示，藍白刪中央2000多億，地方財政一定受影響；胡仁順說，徐榛蔚說一般性補助款被減26億可能要舉債，但縣府歲計謄餘還有近47億元，綽綽有餘，縣長不要用舉債恐嚇鄉親。他呼籲鄉親看清楚，傅、徐執政23年花蓮停滯不前、百廢待舉，要罷傅救台灣、救花蓮。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志說，民進黨議員強調花蓮7成預算來自中央，完全是玩弄民眾的認知，全台22縣市哪一個不是仰賴中央補助，中央發的不是民進黨的錢，是人民納的稅，花蓮拿到補助依法有據，真正該被痛斥的是民進黨政府一口氣砍掉花蓮26億補助款，因為花蓮人選出一位敢監督中央的立委，民進黨就砍預算懲罰花蓮人。