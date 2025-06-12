中央擬修地方補助辦法 邱臣遠批修法草率將提訴願

行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引發關注。新竹市代理市長邱臣遠今天表示，修法過於草率，市府提出嚴正抗議，法制單位也研擬相關法條，近期將向行政院提起訴願。

邱臣遠指出，關於行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，上周市府秘書長張治祥也到立院財政委員會表達立場，希望中央盡快收回成命，也盼一般型補助款9.8億元的刪減可以盡快補足。其次，市府法制單位也研擬相關法條，近期將向行政院提起訴願。

關於行政院長卓榮泰日前表示，支持中央政府總預算的立委，優先協助其所屬縣市，更強調「這不是報復心態，而是一個輪迴」。邱臣遠也對「輪迴說」提出看法，認為對於地方政府的補助如果有差別待遇，甚至是依照不同的政治立場來做補助的依據，這是非常不恰當的，也希望這個狀況可以盡快撇除。

邱臣遠強調，中央政府跟地方政府的行政要盡快啟動協商機制，來達到完美、圓滿的結果，重要的是，對於一般性補助款的刪減，最主要影響到教育、社福跟基礎建設，但窮不能窮教育，苦不能苦弱勢，這點要請中央政府以蒼生為念，希望可以做出善良的選擇，能夠讓地方、中央政府攜手，能讓弱勢補助盡快到位，這才是人民之福。

新竹市政府也表示，地方政府財政不應遭中央政府片面刪減，已積極採取因應措施，包括動用自有資金支應，同時擬具訴願書，將正式向行政院提起訴願，力爭地方財政合理分配與自治權益。

市府指出，遭刪減一般性補助款將直接衝擊市政各項政策推動，除一般性補助款外，財政部亦以出口成長導致營業稅退稅增加為由，至5月底止尚未如數撥付統籌分配稅款，導致短撥7.8億元。雖財政部表示將於所得稅實收後撥補，市府仍密切關注後續撥款進度，並提醒中央應信守財政承諾，保障地方基本財政穩定。

面對財源短缺的雙重壓力，市府短期內將優先動用自有資金支應各項開支，全力保障市政不中斷。此外，因應計畫型補助可能減少，市府各局處已啟動專案盤點與調整作業，視實際情形彈性調整支出規劃。

市府強調，財政穩健是市政推動的基石，市府將以最大決心捍衛市民福祉，持續爭取應有資源，讓市政建設與公共服務穩健推進、不受干擾。