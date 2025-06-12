北市府今將回覆中央 示警：修地方補助辦法將衝擊財政

行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，北市府上午大動作舉行記者會，砲轟中央在亂搞、越修越黑箱，恐嚴重衝擊北市財政，也示警其中捷運建設經費，北市主計處預估，補助比率從最高90%下修到50%，經費需增加，每年達到200億元以上。

行政院主計總處3日發函縣市政府徵詢修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」的意見，並要地方政府回覆；北市研考會主委殷瑋表示，預定今天下午就會回覆中央。

殷瑋也指出，北市府立場基本就是簡單4個訴求「不要黑箱、不要獨裁、不要一意孤行、不要傷害弱勢」中央要怎麼樣分配補助款給地方，應該要有標準、公式，可以依循的細節在附表當中，但現在的修法，可說是把辦法修惡，沒有標準，不要公式且毫無「附表」。

北市主計處長蘇文樹指出，這一次的修法，恐造成各地方政府對於中央會補助的項目，完全不知道，後續的預算籌編作業，可能也會受影響，以交通部補助大眾運輸系統的建設計畫的經費為例，後續捷運計畫到底會不會補助？現在不知道。

都發局長簡瑟芳表示，都發局受影響的包括社宅政策推動、租金補貼和包租代管的業務。其中全國的300億的中央擴大資金補貼，北市75萬戶的承租戶是不是會受到影響，需要請中央再審慎考慮，包租代管中央編預算，地方已經執行了22億，預估115年要執行的數量，大概是2.11億元。

她說，所有住宅政策經費，中央是不是會繼續支應？或者是需要地方來負擔編列？很擔心如果資金沒有到位，市府的財政又沒有支應的情況下，未來的執行計畫都會受到影響。

教育局長湯志民指出，明年度的計畫性補助款，教育部也已經通知，包括一生一平板計畫，原來是由教育部全部補貼，現在希望115年開始，由北市教育局自己編經費，將有8億多。還有電費的凍漲，過去是台電出，114年是由教育部出，但教育部通知明年度以後要由教育局自編，大概有6億多，是一個很沉重的負擔。