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中央擬修地方補助辦法 北市：越修越黑箱「肥中央、瘦地方」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引發關注，北市府上午大動作舉行記者會說明修法影響。記者楊正海／攝影
行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引發關注，北市府上午大動作舉行記者會說明修法影響。記者楊正海／攝影

行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引發關注。北市府上午大動作舉行記者會，砲轟「中央在亂搞，地方被搞亂」；北市財政局也批評「越修越黑箱」肥中央、瘦地方，且明確違法財劃法和地方制度法

財政局長胡曉嵐指出，中央這次修法傷害了地方自治和財政自主，越修越黑箱，同時更試圖要重新定義一般性補助款的實質意涵，且中央修正的第2條所謂的「經常性、普及性、基本建設或財政均衡」寫得非常模糊與籠統，未來可由行政院隨意解釋。

胡曉嵐表示，修法後未來恐不再公開透明，也不再有明確公式，明顯違反了地方制度法第69條第3項「對地方政府的補助應該要明定補助項目、比例的規定」。

另外，她說，現行條文第9條，規定一般性補助款都是全額補助，沒有補助比例限制，只有計劃型的補助，需要附表項目，但是行政院這次準備要將一般性補助款，增加中央對地方補助比例的上限，同時刪除計畫型助款的附表。這恐怕會導致地方政府補助款，將低於財畫法修正前的金額，違反了財畫法第30條第3項規定。

她說，計畫型補助附表，現行有具體的補助項目比例，如果刪除，則表示未來完全由中央隨意決定，既不公開透明，也違反地方制度法第3項的財政自主與財源保障，進而傷害市民權益。

另外，胡曉嵐表示，財政部準備要修正的現行條文18條，和19條，未來將在一般性補助款補助的時候，要求地方政府配合分擔經費，而且沒有執行完畢的就要繳回中央，但近10年來，中央的國稅成長102%，地方稅的成長只有21%，在此懸殊的成長情況，這次修法明顯肥中央瘦地方。

財政 補助款 地方制度法

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