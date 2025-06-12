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高雄遭刪一般補助 陳其邁拜託韓國瑜「救救地方預算」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
陳其邁與南部縣市首長向行政院請命追加預算，他希望立院拋棄政黨對立思維，韓國瑜能整合朝野意見，補救地方預算。記者宋原彰／攝影
陳其邁與南部縣市首長向行政院請命追加預算，他希望立院拋棄政黨對立思維，韓國瑜能整合朝野意見，補救地方預算。記者宋原彰／攝影

行政院立法院修正財劃法，近日修正中央對直轄市及縣市政府補助辦法，導致南部各縣市的一般補助款減少許多，高雄市長陳其邁昨邀集台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米及澎湖縣長陳光復，向行政院請命追加預算，他今日受訪再次強調，希望立院拋棄政黨對立思維，韓國瑜能整合朝野意見，補救地方預算。

陳其邁表示，南部的縣市首長們都發現中央一般補助款減少非常多，都認為不合理，舉例高雄市在統籌分配款增加比例最少，一般性補助款刪減幅度卻最多，對市府施政有重大影響，這就是立法院在審查中央預算時，在野黨刪減預算所造成的連鎖反應，「解鈴還須繫鈴人，希望行政院能辦理追加預算，儘速送至立法院審議。」

「真的欲哭無淚，叫天天不應！」陳其邁說，中央刪減一般性補助對市政傷害很大，希望立法院拋棄政黨對立的思維，目前財政收支劃分法雖已由行政院申請釋憲，但先前在野黨的版本通過後，對高雄仍是非常不公平，高雄老年人口比中北部多出許多，長照、醫療、衛生負擔極大，但齊頭式的分配非常不合理。

陳其邁表示，中央對地方的補助分為統籌款、一般性補助、競爭型補助，3項總和在各縣市應該是公平分配，中央應該是用一般型、競爭型補助來彌補統籌分配款造成的不平均問題，行政院長卓榮泰目前已知道南部縣市的困境，支持追加預算，「但更重要的是立法院同意，否則巧婦難為無米之炊」。

陳其邁說，立法院若把「水龍頭」關起，水就沒辦法流向各地方政府，地方重大建設無法推進，目前部分縣市採取行政訴訟，但最初分配的預算已經減少，就會延緩推動市政，訴願過程已影響市政，因此他認為追加預才是最好方式，希望立法院放下政黨對立、好好審議，「不要用無理由的統一刪減，還要部會自行調整預算」。

陳其邁說，過去朝野在協商預算時，就會經過溝通，但立法院現在是說刪就刪，毫無考慮中央地方在施政上的困難，「我誠懇希望韓國瑜院長這次能整合朝野意見，不失為對地方預算的補救方式」。

陳其邁與南部縣市首長向行政院請命追加預算，他希望立院拋棄政黨對立思維，韓國瑜能整合朝野意見，補救地方預算。記者宋原彰／攝影
陳其邁與南部縣市首長向行政院請命追加預算，他希望立院拋棄政黨對立思維，韓國瑜能整合朝野意見，補救地方預算。記者宋原彰／攝影
陳其邁與南部縣市首長向行政院請命追加預算，他希望立院拋棄政黨對立思維，韓國瑜能整合朝野意見，補救地方預算。記者宋原彰／攝影
陳其邁與南部縣市首長向行政院請命追加預算，他希望立院拋棄政黨對立思維，韓國瑜能整合朝野意見，補救地方預算。記者宋原彰／攝影

陳其邁 行政院 立法院

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