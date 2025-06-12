主計總處擬修地方補助辦法 北市府砲轟：中央在亂搞！

行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引發關注。北市府上午大動作舉行記者會，砲轟「中央在亂搞，地方被搞亂」，市府秘書長李泰興指出，地方自治向前走，中央補助卻倒退走，跟潮流「背道而馳」；北市財政局也批評「越修越黑箱」肥中央、瘦地方，且明確違法財劃法和地方制度法。

李泰興說說，簡單兩句話「中央政府在亂搞，我們地方政府被搞亂了」目前中央的做法舉措，跟大家的認知有很大的差異，地方自治是未來趨勢，也是國際的潮流，為了落實地方自治，中央應該給地方更多的自主，補助辦法應有更多明細、更加公式化、透明化的規定，但中央卻與潮流背道而馳。

「地方自治向前走，中央補助卻在倒退走」他說，在民國88年精省前，還沒有地方制度法，中央對地方、對直轄縣、和省、市事項，有一個處理原則，分非計畫型補助款和計畫型補助款，精省後為了落實地方自治，訂定地方制度法，據地方制度法第69條第3項，明定中央補助辦法，應該針對補助事項，要有明定比例。

李泰興表示，補助辦法中，一般性補助款包括基本收支差短及定額的教育、社會福利，還有基本設施經費。計畫性補助分兩部分，一是中央有明定補助事項跟補助比例，例如大眾節運輸系統、停車場，還有汙水下水道，這都是明定的補助事項、比例。

李泰興指出，很遺憾的，中央在這次補助辦法新修正，把這些條文全部刪除，也就是說未來的中央補助款只剩下一般性輔助，是「普及性、均衡性」到底補助專案是什麼？都沒有。

另外，計畫型補助款是什麼補助事項，也沒有，由中央各部會自己定補助專案跟補助比例以及處理原則。所以才覺得說中央在這次補助辦法修正，嚴重違反地方自治，也嚴重違反地方制度第69條第3項的精神，簡單說，就是中央開始走黑箱作業，跟透明、公開背道而馳，而且還倒退到30年前。