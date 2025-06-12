快訊

流通商戰／零售業不斷在大陸受挫 超商雙雄苦撐突圍

日本Suica西瓜卡也有吉伊卡哇！6步驟抽虛擬卡面 網友傻眼：這也要抽選？

悲慘的沖繩戰役！慰靈被遺忘的台籍罹難者

聽新聞
0:00 / 0:00

主計總處擬修地方補助辦法 北市府砲轟：中央在亂搞！

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引發關注。北市府上午大動作舉行記者會。記者楊正海／攝影
行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引發關注。北市府上午大動作舉行記者會。記者楊正海／攝影

行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引發關注。北市府上午大動作舉行記者會，砲轟「中央在亂搞，地方被搞亂」，市府秘書長李泰興指出，地方自治向前走，中央補助卻倒退走，跟潮流「背道而馳」；北市財政局也批評「越修越黑箱」肥中央、瘦地方，且明確違法財劃法和地方制度法

李泰興說說，簡單兩句話「中央政府在亂搞，我們地方政府被搞亂了」目前中央的做法舉措，跟大家的認知有很大的差異，地方自治是未來趨勢，也是國際的潮流，為了落實地方自治，中央應該給地方更多的自主，補助辦法應有更多明細、更加公式化、透明化的規定，但中央卻與潮流背道而馳。

「地方自治向前走，中央補助卻在倒退走」他說，在民國88年精省前，還沒有地方制度法，中央對地方、對直轄縣、和省、市事項，有一個處理原則，分非計畫型補助款和計畫型補助款，精省後為了落實地方自治，訂定地方制度法，據地方制度法第69條第3項，明定中央補助辦法，應該針對補助事項，要有明定比例。

李泰興表示，補助辦法中，一般性補助款包括基本收支差短及定額的教育、社會福利，還有基本設施經費。計畫性補助分兩部分，一是中央有明定補助事項跟補助比例，例如大眾節運輸系統、停車場，還有汙水下水道，這都是明定的補助事項、比例。

李泰興指出，很遺憾的，中央在這次補助辦法新修正，把這些條文全部刪除，也就是說未來的中央補助款只剩下一般性輔助，是「普及性、均衡性」到底補助專案是什麼？都沒有。

另外，計畫型補助款是什麼補助事項，也沒有，由中央各部會自己定補助專案跟補助比例以及處理原則。所以才覺得說中央在這次補助辦法修正，嚴重違反地方自治，也嚴重違反地方制度第69條第3項的精神，簡單說，就是中央開始走黑箱作業，跟透明、公開背道而馳，而且還倒退到30年前。

補助款 李泰興 地方制度法

延伸閱讀

綠5首長籲速提追加預算 北市府曝盲點：不符法定要件

悠遊卡鎖卡亂象十年未解惹怨 北市府諾朝「便利解卡」研議

主計處發函改縣市補助辦法 藍委：依法審查 不改就廢止

卓揆不刪債息卻減補助款 蔣萬安10字嗆：沒宰割只載狗？

相關新聞

中央擬修地方補助辦法 北市：越修越黑箱「肥中央、瘦地方」

行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引發關注。北市府上午大動作舉行記者會，砲轟「中央在亂搞，地方...

高雄遭刪一般補助 陳其邁拜託韓國瑜「救救地方預算」

行政院因立法院修正財劃法，近日修正中央對直轄市及縣市政府補助辦法，導致南部各縣市的一般補助款減少許多，高雄市長陳其邁昨邀...

主計總處擬修地方補助辦法 北市府砲轟：中央在亂搞！

行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引發關注。北市府上午大動作舉行記者會，砲轟「中央在亂搞，地方...

桃園恐舉債數千萬！張善政怒轟中央違法刪補助

行政院日前刪除對地方政府的一般性補助款，引發縣市首長抗議。桃園市長張善政今受訪時痛批，「這種做法是雙輸的，非常不智」，桃...

綠5首長籲速提追加預算 北市府曝盲點：不符法定要件

行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方反彈。綠營執政縣市首長昨向行政院長卓榮泰請命，盼政院盡速提出追加預算。對此...

補助款被刪訴願還是追加預算？侯友宜：錢快下來都可以

行政院統刪地方一般性補助款，行政院希望透過追加預算，台北市長蔣萬安將提訴願，台中市長盧秀燕則認為可直接撥預算。新北市議會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。