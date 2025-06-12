桃園恐舉債數千萬！張善政怒轟中央違法刪補助

行政院日前刪除對地方政府的一般性補助款，引發縣市首長抗議。桃園市長張善政今受訪時痛批，「這種做法是雙輸的，非常不智」，桃園近年建設眾多，市庫早無餘裕，如果中央堅持刪除，地方將舉債因應，產生數千萬元利息負擔，市府不排除透過訴願因應。

張善政今早出席「2025世界海洋日在桃園」開幕式時受訪，媒體詢問，對於一般型補助款被統刪，計畫型補助也被調降，目前跟中央溝通狀況。

張善政表示，一般性補助款是法定制度，「中央隨便就把它刪掉27%，這是不合法的」，市府已發文給中央，請他們重新考慮，因為刪掉這些一般性補助款，包含社福、教育及一般基礎建設，對桃園影響很大，「雖然看起來只有20幾億，但這20幾億如果沒了，我們就得舉債。」

張善政說，舉債會產生利息，利息有好幾千萬，另方面，行政院打算將「計畫型補助款」從最高可補助到90%壓到50%，這對桃園捷運、鐵路地下化、高速公路交流道等建設影響非常大，這麼多中央與地方非常緊密的建設，如果用這種「算帳」的算法，將責任推到地方，對全國建設的推展非常不利。

張善政表示，市府日前發文給中央，目前還在靜候回覆，現在有些縣市進行訴願，市府認為應該先有一份正式的公文表明態度，但若行政院還是堅持立場，市府就不排除進行訴願。

張善政強調，這次是中央違法，因為這筆一般性補助款去年就已經通過，並寫入市府法定預算，法定預算一旦寫定，就不能隨便更動；中央說有些縣市有盈餘可以動用，但桃園過去沒有盈餘，一旦舉債就會有利息，這又是額外負擔，「我要勸行政院三思，這種做法是雙輸的，非常不智。」

對於國民黨主席朱立倫昨到桃園市長官邸拜訪，張善政表示，主席到桃園來關心桃園的市政發展，也關心桃園6位在地立委對市政的貢獻，「我們會特別秉持行政中立的立場，把這6位立委對市政的貢獻如實呈現給市民，讓他們有一個投票時的判斷。」