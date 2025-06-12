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綠5首長籲速提追加預算 北市府曝盲點：不符法定要件

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
主計總處擬修正地方補助辦法非刪除一般性補助款，北市府大動作舉行記者會說明。記者楊正海／攝影
主計總處擬修正地方補助辦法非刪除一般性補助款，北市府大動作舉行記者會說明。記者楊正海／攝影

行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方反彈。綠營執政縣市首長昨向行政院長卓榮泰請命，盼政院盡速提出追加預算。對此，台北市政府秘書長李泰興指出，追加預算有它的法定要件，法定要件裡面沒有一個法定要件是被刪減的預算，可以辦追加預算。

李泰興指出，追加預算有它的法定要件，所謂的法定要件，比如說是重大事故或重大災害，或者是新增的機關成立等等，它是有法定要件，但是這法定要件裡面沒有一個法定要件是被刪減的預算，可以辦追加預算。

北市研考會主委殷瑋指出，其實這是捨近求遠，你如果能夠照現在的辦法，依法把該補助的錢給地方，那就可以直接解決問題，不見得需要透過最追加預算方式來進行。

至於中央不跟藍營商量，未來會不會有不公平？李泰興說「這是我們擔心的」過去30年，地方制度法通過，不管是藍營或綠營執政，都依照地方制度法的補助辦法，明確有補助項目比例和計算公式，可是現在中央把這些都廢除掉 「一切都我說了算」當然會擔心中央會不會藍綠有別、藍綠有差。

殷瑋也說，所有的縣民、所有的市民都是你的國民，照顧所有的國民是中央的責任，要透過地方來完成，中央跟地方需要處在夥伴關係當中，所有的市民都是國民，應該要一視同仁，不要差別待遇，這就是最關鍵的地方。

追加預算 李泰興 地方制度法

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