補助款被刪訴願還是追加預算？侯友宜：錢快下來都可以

行政院統刪地方一般性補助款，行政院希望透過追加預算，台北市長蔣萬安將提訴願，台中市長盧秀燕則認為可直接撥預算。新北市議會今天總質詢，民進黨議員詢問侯友宜支持哪個方式，侯友宜強調，無論是何種方式，被刪的30多億趕快給新北就對了，不能苦到辛苦人。

新北市議會今天由民進黨團議員山田摩衣、卓冠廷、李宇翔、黃淑君、陳乃瑜、林銘仁與陳啟能聯合質詢，針對新北市願景提出質詢。

卓冠廷指出，市長提出許多願景，但沒有錢是萬萬不能，這因為立法院刪減預算，導致各縣市一般性補助款被刪，市長任何說法他都尊重，但他認為「怎麼解決」最重要。

卓冠廷說，六都被砍最多的是高雄市50多億，新北被砍30多億元， 大家都希望這筆錢不要砍，有人認為中央沒有權利砍，但主因是立法院委員失職，因為匡列900多億預算，政院才不得不調節。

卓冠廷說，今年2月立法院長韓國瑜認為總預算補救可用追加預算處理，昨晚行政院長卓榮泰跟民進黨執政5縣市首長開會，贊成韓國瑜建議，不過目前盧秀燕市長看起來是反對，身為全台最大縣市首長，怎麼看？

侯友宜說，這次中央總預算刪減後，仍然比113年早算增加730億元，立法院並沒有決議要刪減地方一般性補助款，「高雄刪最多是因為高雄一般性補助款拿得比新北多」，但這都過去，要面對解決問題。

侯友宜說，被刪30多億內部討論很多，但最重是要快，不管用什麼方法，是政治議題，也許是法治議題，都不要讓辛苦人更痛苦，人們不會在乎你說什麼，他們最在乎的就是你趕快錢給我，「行得通哪一種方式我都支持」。

侯友宜說，只要有共識、願意怎麼做，30多億元給新北就好「我的態度很清楚」，不希望糾結太深，願意用什麼方法都可以，有人說要訴願，有人說追加預算，也不一定要追加，因為這是法定預算，趕快給地方，不要辛苦到辛苦人。

對於也傳出可以先舉債，明年再編回，新北市主計處長吳建國說，追加預算是中央權責，新北市舉債目前還有940億未償餘額，新北跟台北不一樣，我們是累計虧損887億，即將進入第四季，真的要快。