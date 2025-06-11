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一般性補助遭刪減 陳其邁今邀4縣市長向卓榮泰請命

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天邀集台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米及澎湖縣長陳光復，向行政院請命，盼盡速提出追加預算，解決遭刪減的預算。記者郭韋綺／翻攝
高雄市長陳其邁今天邀集台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米及澎湖縣長陳光復，向行政院請命，盼盡速提出追加預算，解決遭刪減的預算。記者郭韋綺／翻攝

財劃法修法後，地方統籌分配款雖增加，一般性補助卻刪減，對此，高雄市長陳其邁今日邀集台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米及澎湖縣長陳光復，共同向行政院請命，盼盡速提出追加預算，解決遭刪減的預算。

陳其邁表示，為平衡區域發展及縮短城鄉差距等財政需求，請行政院盡速提出追加預算，在符合預算法七十九條規定前提下，以追加預算方式解決立法院刪減一一四年總預算，希望盡速完成追加預算，送立法院審議，解決地方一般性補助被迫刪減的困境，並呼籲立法院能支持追加預算。

陳其邁認為，行政院應對地方補助應考量整體各縣市總財源成長率的公平性，中央補助地方的財源，包含普通統籌、計畫型補助及一般性補助。

財劃法修正後，雖地方獲配統籌財源大幅提升，但中央整體財源固定，勢必排擠行政院各部會施政，但同時也造成各縣市分配不公的狀況。

五位南部縣市首長也建議，中央應考量各縣市整體總財源，包含統籌分配款、一般補助款、專案補助款總額成長的公平性，公平合理分配中央一般性補助及專案補助，以彌補財劃法修法造成各縣市分配不公的情況，避免區域發展失衡。

陳其邁 追加預算 財劃法 行政院 卓榮泰

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