快訊

台灣6.4強震…大陸福建震感強烈 傳數百中學生緊急撤離畫面曝

美中貿易協議進入最後階段 川普曝「新關稅數字」：只等雙方確認

綠5縣市首長籲速提追加預算 政院：需地方政府與立委支持

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／聯合報系資料照片
行政院發言人李慧芝。圖／聯合報系資料照片

行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方反彈。高雄市長陳其邁今邀台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米及澎湖縣長陳光復，向行政院長卓榮泰請命，盼政院儘速提出追加預算。對此，行政院指出，追加預算案需地方政府與立委共同支持，才能進一步通過立院審查。

立法院今年1月刪減今年度中央政府總預算，其中636億元要求政院自行調整。行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給各地方政府一般性補助款25%，引發在野黨不滿，多個藍營執政縣市提起訴願，質疑中央違法剋扣，而綠營執政縣市、台南市代表，日前則在行政院會中建議提出追加預算為補助款刪減解套。

行政院發言人李慧芝表示，卓揆今天與高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米及澎湖縣長陳光復會面，針對中央與地方財政議題進行討論，與會地方首長皆希望以追加預算案的方式，解決立院大幅刪除總預算後中央與地方面臨的困境。

李慧芝轉述，卓院長感謝陳其邁市長邀集地方首長共同反應地方政府的需求與期待，並表示追加預算案需要地方政府與立委都能夠支持，才能進一步通過立院審查。  

此外，對於會中討論到新版財劃法造成各縣市分配不公，恐怕拉大城鄉差距，李慧芝表示，均衡台灣是賴總統的政見，也是卓揆一直以來制定政策的目標，所推動的六大區域產業生活圈就是要落實均衡台灣的理念，行政院會妥善研議地方首長提出的建議，與地方政府一起解決總預算及財劃法面臨的問題。

黃偉哲 陳其邁 追加預算 行政院 翁章梁 周春米 卓榮泰

延伸閱讀

綠5縣市執政首長請命 陳其邁籲政院速提追加預算

提前歡慶警察節 陳其邁：以所有基層警察為榮

高雄30天7次停電 市長陳其邁講話了：希望台電公司配合

高雄列管老舊大樓名單曝 陳其邁要求加速改善期程

相關新聞

綠5縣市首長籲速提追加預算 政院：需地方政府與立委支持

行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方反彈。高雄市長陳其邁今邀台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米及澎...

綠5縣市執政首長請命 陳其邁籲政院速提追加預算

因應今年度中央政府總預算遭刪減，行政院決定統刪對地方的一般性補助款25%。高雄市長陳其邁今天邀集台南市長黃偉哲、嘉義縣長...

中央砍35億補助款 縣議員怒批：懲罰南投、卡地方建設

南投縣一般性補助款遭行政院刪除35億元，縣議員謝明謀今天表示，縣政府規畫65歲以上長者健保補助及明年度30億元還債計畫都...

為爭取馬祖補助款 縣長王忠銘：願為15億由藍轉綠

中央大幅刪減地方政府的一般性補助款，引起各方熱議，連江縣議員陳書建昨日在議會的縣政總質詢時，要求縣府提出具體因應措施，對...

地方遭刪補助款提訴願…盧秀燕悲觀 蔣萬安：若需要提行政訴訟

行政院統刪地方政府一般性補助款，引發中央與地方互槓。台北市長蔣萬安今表示，與台中等縣市政府有共識，對中央提出訴願，若有需...

新北社福經費還有結餘？ 藍黨團揭關鍵批「不是傻是壞」

新北市議會今市政總質詢，民進黨團質詢指，新北社福、教育經費每年仍有結餘，代表一般性補助款被刪並不會影響市府業務推動。新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。