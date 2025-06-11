綠5縣市首長籲速提追加預算 政院：需地方政府與立委支持

行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方反彈。高雄市長陳其邁今邀台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米及澎湖縣長陳光復，向行政院長卓榮泰請命，盼政院儘速提出追加預算。對此，行政院指出，追加預算案需地方政府與立委共同支持，才能進一步通過立院審查。

立法院今年1月刪減今年度中央政府總預算，其中636億元要求政院自行調整。行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給各地方政府一般性補助款25%，引發在野黨不滿，多個藍營執政縣市提起訴願，質疑中央違法剋扣，而綠營執政縣市、台南市代表，日前則在行政院會中建議提出追加預算為補助款刪減解套。

行政院發言人李慧芝表示，卓揆今天與高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米及澎湖縣長陳光復會面，針對中央與地方財政議題進行討論，與會地方首長皆希望以追加預算案的方式，解決立院大幅刪除總預算後中央與地方面臨的困境。

李慧芝轉述，卓院長感謝陳其邁市長邀集地方首長共同反應地方政府的需求與期待，並表示追加預算案需要地方政府與立委都能夠支持，才能進一步通過立院審查。

此外，對於會中討論到新版財劃法造成各縣市分配不公，恐怕拉大城鄉差距，李慧芝表示，均衡台灣是賴總統的政見，也是卓揆一直以來制定政策的目標，所推動的六大區域產業生活圈就是要落實均衡台灣的理念，行政院會妥善研議地方首長提出的建議，與地方政府一起解決總預算及財劃法面臨的問題。