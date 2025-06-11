中央砍35億補助款 縣議員怒批：懲罰南投、卡地方建設

南投縣一般性補助款遭行政院刪除35億元，縣議員謝明謀今天表示，縣政府規畫65歲以上長者健保補助及明年度30億元還債計畫都將受到影響，痛批民進黨政府此舉如將地方建設「捏死」，縣府呼籲中央依法如期撥款，保障縣政運作與縣民福祉。

南投縣規劃「補助設籍南投65歲以上長者全民健保自付額」政策，預計明年上路因中央砍除一般補助款35億元，南投縣財源不足將暫緩辦理。謝明謀說，中央一般性補助款縮減高達35億元，對縣內福利政策與基礎建設造成實質影響。

尤其，南投已邁入超高齡社會，縣政府照顧長者，補助65歲以上老人健保費，每年預算10億元，他質疑民進黨政府懲罰藍營執政縣市，對南投不公，「該給的補助不給，不是縣府不做事，是中央讓縣政府做不了事。」

謝明謀肯定縣長許淑華任內兩年多已還債61億元，將縣債從91億元降至約30億元，財政表現應獲肯定。他也指出，原本縣府承諾若財政允許，將補助65歲以上縣民健保費用，如今因補助縮減，導致政策無法如期上路，令人遺憾。

縣府表示，中央縮減一般補助款35億元，可獲分配的歲入來源不明確，只能暫緩編列明年度預算，包括還債30億元，縣府重大政策與財務調度將因補助不足而順延，地方預算均依「預算法」規定編列，呼籲中央依法如期撥付，才能保障縣政正常運作與縣民權益。