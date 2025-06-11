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為爭取馬祖補助款 縣長王忠銘：願為15億由藍轉綠
中央大幅刪減地方政府的一般性補助款，引起各方熱議，連江縣議員陳書建昨日在議會的縣政總質詢時，要求縣府提出具體因應措施，對此，國民黨籍的縣長王忠銘指出，「若中央願撥15億元給馬祖，我可以加入民進黨」，此言引發關注，民進黨馬祖黨部主委李哲宇今天也回應，樂意當王忠銘入民進黨的推薦人。
行政院刪減連江縣114年度地方補助款27.3%，大約是3.65億元，經費攸關地區建設與鄉親權益，陳書建質詢縣長王忠銘針對預算刪減的因應措施，以及向中央提出訴願的必要性。
王忠銘在答詢時表示，社福預算僅能支應到今年8月，屆時將動用縣庫結餘，盡力維持補助不中斷，但若中央持續不撥款，明年可能須借貸最高達15億元。他原先表態不會提訴願，為避免與中央關係緊張，但後來在多位藍營縣市首長勸說下改變立場，決定聯合提訴願，保留訴訟救濟空間。
在答詢時，王忠銘更語出驚人表示，他一直在思考，若中央政府願給馬祖15億，他可以為縣民福祉加入民進黨，並強調願為鄉親犧牲，「希望中央看到今天的直播」。
對此，李哲宇今日表示，歡迎王忠銘加入民進黨，並願意擔任推薦人，但也批評若此言僅為政治操作，只會讓馬祖發展淪為藍營內耗下的犧牲品，他也呼籲王忠銘，與其在馬祖演戲，不如趕緊向同黨立委陳雪生反映，請他支持中央預算追加，才是真正為地方爭取權益。
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