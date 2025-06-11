新北社福經費還有結餘？ 藍黨團揭關鍵批「不是傻是壞」
新北市議會今市政總質詢，民進黨團質詢指，新北社福、教育經費每年仍有結餘，代表一般性補助款被刪並不會影響市府業務推動。新北國民黨團批評，計畫型和一般性補助款民進黨傻傻分不清楚，還護航中央政府不得不刪地方性補助款，不是單純傻，而是非常壞。
新北國民黨黨團書記長王威元說，中央政府刪除新北市30.44億元一般性補助款，包括教育、社福、基礎設施，不僅違法，也是濫權。檢視新北長者、身障、以及中低收入戶等預算，每年皆是百分百支出，並沒有結餘，現在行政院刪除最弱勢、最需要照顧的族群預算，民眾無法好好過日子。
議員江怡臻批評，民進黨執政已久，竟張冠李戴將各部會給的計畫型補助款，和行政院指定對弱勢、學生的一般性補助款，指鹿為馬，刻意混淆，無視預算編列和法律規定，民意代表相當失職。民進黨團批評藍白刪凍預算、癱瘓國家機器，但民進黨刪除地方性補助款，才是刀刀砍在市民身上。
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