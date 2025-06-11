社福經費每年都剩 補助款被刪沒差？侯友宜指議員搞錯

新北市議會今市政總質詢，民進黨議員顏蔚慈認為，社福、教育經費每年還是有盈餘，且還剩20幾億，顯示補助款被刪並不會影響市府業務推動。新北市長侯友宜澄清，剩餘是中央當時計畫型補助款的錢沒有下來，但中央刪的是救命錢，他不能接收把預算當作政治威脅，反問難道支持刪艱苦人預算嗎？

顏蔚慈指出，為何中央要刪地方補助款，是因為立院大刪中央預算必須自行刪減636億，影響中央運作不得不刪減地方，政治可以有立場，但不能沒有良心。侯友宜說，新北被刪30.4億，其中社福占16.12億、教育7.6億、基礎建設16.72億。民進黨說1月說地方補助款不能刪，但5月就大刪了，應該一碼歸一碼，統刪應該由中央帶回調整，這樣刪地方補助款對艱苦人很不公平。

顏蔚慈指出，但新北從2021至2023年每年社福、教育科學文化支出都有剩餘，剩6.2億至26.9億不等，決算書報告中也提到社福預算剩餘，是因各項補助計畫經費結餘，沒有人希望影響社福、教育的錢，但市府都沒有花完，代表刪一般性補助款影響不大。

侯友宜說，議員將科目混在一起講，老人、身障經費都是使用100%，並沒有剩餘，這些剩餘是中央當時計畫型補助款沒有下來。主計處長吳建國補充，補助款分好幾種，計畫型與一般型是兩件事，而剩餘是計畫型補助款因中央原先答應要給錢，但經費沒有到位，導致計畫無法執行，經費才會剩餘，不能接受一般性補助被刪30.4億，

侯友宜強調，不要把艱苦人的救命錢當作政治威脅「不能這樣做啦」反問難道支持刪艱苦人預算嗎？

議員林秉宥問，一般型補助款用在哪裡是誰決定的？是法定支出嗎？為何裡面有發放公私立幼兒園大班生必結業禮物，哪一條有說要發放？吳建國說，法定支出是要看撥付源頭是否屬於法定必需要撥付，而不是看項目。侯也說，一般性補助款是中央跟地方協商核定，而中央有指定項目，跟統籌分配稅款一樣。