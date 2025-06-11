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補助款爭議 盧秀燕：不採取法律行動對不起市民

中央社／ 台中11日電

對於部分縣市針對行政院統刪地方一般性補助款提出行政訴願，台中市長盧秀燕今天表示，已指示各局處採取文書作業，若中央16日前未回心轉意，不採取法律行動，對不起市民。

台中市議會今天進行市政總質詢，國民黨市議員朱元宏針對行政院統刪地方一般性補助款議題提出質詢，由於16日是提出行政訴願的最後期限，他詢問盧秀燕是否要提出行政訴願。

朱元宏指出，行政院長卓榮泰所說的「輪迴說」，把中央預算削減合理化，形同將地方財源做為中央政治操作的提款機，背離「財政收支劃分法」與「預算法」的法定精神。他強調，補助款不是中央的恩賜，而是依法應設算撥付給地方的正當財源來源。

盧秀燕答詢指出，她仍希望不要直接對撞，希望好好談，台中市遭砍新台幣32億元，一刀砍掉高達74萬人次的福利服務，對市民福祉造成直接衝擊，市府已面臨前所未有的財政壓力。

盧秀燕表示，已指示市府各局處採取文書作業，但在最後期限前，希望中央回心轉意，依法補助民眾，若中央無法回心轉意，在不得已情形下，必須保護弱勢民眾與市府權益，若不採取法律行動，對不起市民。

盧秀燕認為，提出行政訴願後，還有行政訴訟，但她對結果感到悲觀，因為法院是執政黨開的，大法官也是他們的人，行政訴願、訴訟或釋憲，雖對結果感到悲觀，但必須依法維護市民權益，她再喊話中央，希望回心轉意。

行政院 盧秀燕

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