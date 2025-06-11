刪補助款...訴願文書作業中 盧秀燕預料結果悲觀：法院是民進黨開的

行政院統刪地方一般性補助款25%，多縣市提出訴願，台中市府尚未跟進，市長盧秀燕今天表示，已經在準備文書作業，若行政院6月16日前仍未回心轉意，市府將提出訴願；然而不管是訴願還是後續的行政訴訟，盧都抱持悲觀態度，「法院是民進黨開的」。

台中市議會今天進行市政總質詢，無黨籍議員朱元宏質詢表示，行政院長卓榮泰以「輪迴」比喻統刪補助款，但輪迴是上輩子做了壞事這輩子償還，這個比喻非常不適當；統刪一般性補助款違反哪些法律，市府是否採取訴願等法律行動？

盧秀燕表示，一般性補助款受法律保障，人民繳稅給政府，中央依法設算，國民政府來台後都是如此；一般性補助款主要用於弱勢民眾津貼、教育津貼與基礎建設，這次台中市被砍32億元，影響74萬人次，包含弱勢民眾64萬人次與教育相關8到9萬人次。

盧秀燕說，前幾天數名縣市長到行政院送訴願書，不過她的個性是先不要對撞，不管發生任何爭執先好好談，若能協商出好的結果是最好的；但法律行動有期限，若6月16日之前仍未採取法律行動，即使他縣市最後勝訴，台中也分不到錢。

盧秀燕指出，今天已經是周三，16日是下周一，扣掉周六日不受理公文，作業時間僅剩2天，已經指示相關局處準備提行政訴願的文書作業，希望中央最後2天回心轉意，如若不然，市府會採取法律行動提出訴願，訴願不利也會提起行政訴訟，否則對不起民眾。

「我對結果很悲觀，說直白點，法院是執政黨開的。」盧秀燕嘆，話說得不好聽，但這是人民的心聲，法院與大法官都是民進黨自己人，不管是訴願、行政訴訟乃至釋憲，結果都不樂觀，然而為了維護市民與市府的權益，仍得遵循法律途徑盡力爭取。