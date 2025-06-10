刪補助款與地方撕破臉 他分析綠為鋪排大罷免做點火線

行政院統刪一般補助款，引發地方反彈，行政院長卓榮泰還以輪迴說，引發北市長蔣萬安批像黑道堂口分贓。國民黨議員李明賢批評中央的這種做法，不僅不尊重，而是鋪排大罷免做一個點火線，不僅是撕裂朝野，中央地方的信賴關係，完全撕破臉。

李明賢說，立法院砍行政院預算主要是在媒宣，業務費部分，不過這次行政院砍地方的一般補助款，是包括教育、社福、基礎設施部分，他看台北市政府給的相關資料，影響層面有多大？包括低收入戶的營養午餐被砍掉、甚至學校的水電費等也都被砍掉。

李說，這一筆怎麼處理？行政院比較妥善的做法，應該是廣邀各縣市財政局討論，而不是上周各縣市議會開記者會，縣市首長到行政院提訴願，行政院卻只有一紙公文，三天要求回文。三天是什麼概念？議員要索資壓的時間常常是一周，但行政院要求各縣市相關補助辦法三天內回文回來，那就是要人家不要發這一紙公文嗎？

李明賢說，行政院主計總長的這種做法，不僅是不尊重，而是鋪排大罷免做一個點火線，這個做法不僅是撕裂朝野，中央地方的信賴關係完全撕破臉。