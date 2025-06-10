卓揆輪迴說…侯友宜批「是清算」！藍再轟「神棍治國」

行政院長卓榮泰的「輪迴說」惹議。台中市長盧秀燕昨表示，身為執政者不可以這樣說，有失高度與格局，希望院長可以收回。新北市長侯友宜表示，這哪是輪迴，這是清算，「政治可以有立場，但是不能沒良心」。民眾黨主席黃國昌批評，「完全不像依法行政的行政院長，倒像是幫派的幫主」。

盧秀燕表示，她認識的卓院長溫和且公平，不知為何說出有失格局的話，就像她在議會，不會因為預算遭議員刪減，就懲罰議員選區的民眾，或者相關的建設就不做；行政院長是總統任命，院長講話要慎重，不然會傷害到總統，希望院長可以收回這番談話。

台北市長蔣萬安前天怒嗆行政院，把治理國家搞得像經營黑道堂口分贓，遭行院發言人李慧芝反批沒有法治觀念。蔣萬安昨再反擊，中央砍北市卅七點九億元地方補助款，這些錢都是用在弱勢、老人家、孩子身上，身為北市大家長，他極力為百姓爭取應有權益。

侯友宜備詢時表示，「人民『艱苦』（台語：痛苦），錢還不給人家，沒看過這種政府」。

國民黨立院黨團昨天也群起砲轟卓榮泰「不演了」，把對地方一般性補助款當武器。民進黨團反批，行政院及執政黨努力在為總預算僵局找解方，藍白卻持續噴口水和造口業。

國民黨立委林思銘批評「神棍治國、妖言惑眾，人民永陷苦難輪迴」。國民黨立委陳菁徽也批，賴政府、卓內閣都是脫口秀演員，自以為有創意、幽默，殊不知是放一把火，讓民意更憤怒；沒收地方補助款，徹頭徹尾就是違法，還可以拗成「不是報復，是輪迴」，講笑話的能力一流，治國能力卻非常堪憂。

中廣前董事長趙少康表示，卓榮泰大言不慚、把自己當閻羅王，對地方判生死、定輪迴，就是告訴立委，要當行政院的橡皮圖章才會給糖吃，這不是報復什麼是報復？卓榮泰一點民主法治精神都沒有，根本沒資格當行政院長。