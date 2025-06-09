快訊

才咬傷柴犬…屏東惡霸犬遭沒入 飼主竟鑽漏洞領養又惹禍

中鋼散裝貨輪撞高雄港碼頭 釀1台船沉沒

卓揆拋「輪迴說」 彰化縣長王惠美籲勿分顏色 「橫柴夯入灶」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
為表達對行政院大幅刪減縣市一般性補助款的不滿與抗議，彰化縣長王惠美（中）等藍營縣市長， 日前前往行政院同步提出訟願，要求行政院能盡速撤銷原行政處分。圖／縣府提供
為表達對行政院大幅刪減縣市一般性補助款的不滿與抗議，彰化縣長王惠美（中）等藍營縣市長， 日前前往行政院同步提出訟願，要求行政院能盡速撤銷原行政處分。圖／縣府提供

針對行政院卓榮泰7日針對預算審查提出的「輪迴說」，惹來不少藍營首長抗議。彰化縣長王惠美今晚在個人臉書中，以「行政院切勿橫柴夯入灶」為題，希望卓院長以蒼生為念，以民為本，勿以「顏色政治」作為補助依據，有失行政院長應有的高度與格局。

王惠美表示，希望卓院長應以蒼生為念，以民為本，對於那些積極改善財政狀況或財政確有困難的縣市，應給予更多一般性補助款，用「顏色政治」作為補助依據，有失行政院長應有的高度與格局，也讓基層民眾成為最大受害者。

王惠美說，卓院長是非常溫和理性的人，這也是當初賴清德總統挑選卓院長出任閣揆的重要因素，卓院長或許是一時情急，說出橫柴夯入灶的話。以行政院長之尊，須秉持「應無所住」的信念，苦民所苦，「聞聲救難」，實事求是解決民眾困難，增進全民福祉才對。

王惠美表示，她上任6年多來，已減少146億元縣府債務，行政院不但沒有獎勵，反而還大幅刪減51億餘元的一般性補助款，讓彰化的社會福利、教育和地方建設受到很大衝擊，作為彰化縣民不應該是一種原罪，更不應該成為顏色政治下的二等公民。

王惠美認為，執政者應該「周而不比」，把每一位人民都視為「心中最軟的那一塊肉」，把民眾權益放在最優先考量，共謀落實地方財政自主之道，以正念的格局與思惟，才是慈悲心的輪迴，更有利國家的永續發展。

針對行政院長卓榮泰7日針對預算審查提出的「輪迴說」，彰化縣長王惠美今晚在個人臉書中，以「行政院切勿橫柴夯入灶！」為題，發想看法。取自／王惠美臉書
針對行政院長卓榮泰7日針對預算審查提出的「輪迴說」，彰化縣長王惠美今晚在個人臉書中，以「行政院切勿橫柴夯入灶！」為題，發想看法。取自／王惠美臉書

行政院 王惠美 彰化 卓榮泰

延伸閱讀

地方補助遭刪25% 王惠美狠批卓揆「顏色政治」：有失高度格局

「天眼」讓犯罪無所遁形 彰化縣監視器鏡頭達1.2萬支

手刀要快！彰化慶安水樂園水上體驗4大亮點 明起報名

影／王惠美批砍地方預算像威脅立委 陳素月籲藍白應支持中央預算

相關新聞

卓揆拋「輪迴說」 彰化縣長王惠美籲勿分顏色 「橫柴夯入灶」

針對行政院長卓榮泰7日針對預算審查提出的「輪迴說」，惹來不少藍營首長抗議。彰化縣長王惠美今晚在個人臉書中，以「行政院切勿...

卓揆「輪迴說」…童子瑋叫陣林沛祥 國民黨發言人反擊

基隆市立委林沛祥指行政院長卓榮泰用「輪迴說」，勒索國會爭取預算，是亞洲民主的一大敗筆。基隆市議長童子瑋反諷國民黨，惡意罷...

地方補助遭刪25% 王惠美狠批卓揆「顏色政治」：有失高度格局

行政院統刪對地方的一般性補助款25%，彰化縣長王惠美今晚指出，行政院長卓榮泰應以蒼生為念，以民為本，用「顏色政治」作為補...

批卓榮泰「輪迴說」 鍾東錦：錢不是他家的 怎可說不給就不給？

行政院長卓榮泰日前拋出「輪迴說」，苗栗縣長鍾東錦今天有感而發，批卓的思維有問題，立法院刪行政院的預算，說服立法院是行政院...

嗆卓揆「輪迴說」陳菁徽：繼續作惡多端要下十八層地獄

行政院長卓榮泰以「輪迴說」為中央政府刪減地方補助款辯解。國民黨立委陳菁徽批評，賴政府、卓內閣都是脫口秀演員，自以為幽默不...

柯志恩、賴瑞隆為「輪迴說」續交火 互比誰真正愛高雄

行政院長卓榮泰對於總預算的「輪迴說」延續不停，高雄立委賴瑞隆今指責立委柯志恩主導的財劃法傷害高雄，不僅不認錯還配合傅崐萁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。