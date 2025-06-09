卓揆拋「輪迴說」 彰化縣長王惠美籲勿分顏色 「橫柴夯入灶」

針對行政院長卓榮泰7日針對預算審查提出的「輪迴說」，惹來不少藍營首長抗議。彰化縣長王惠美今晚在個人臉書中，以「行政院切勿橫柴夯入灶」為題，希望卓院長以蒼生為念，以民為本，勿以「顏色政治」作為補助依據，有失行政院長應有的高度與格局。

王惠美表示，希望卓院長應以蒼生為念，以民為本，對於那些積極改善財政狀況或財政確有困難的縣市，應給予更多一般性補助款，用「顏色政治」作為補助依據，有失行政院長應有的高度與格局，也讓基層民眾成為最大受害者。

王惠美說，卓院長是非常溫和理性的人，這也是當初賴清德總統挑選卓院長出任閣揆的重要因素，卓院長或許是一時情急，說出橫柴夯入灶的話。以行政院長之尊，須秉持「應無所住」的信念，苦民所苦，「聞聲救難」，實事求是解決民眾困難，增進全民福祉才對。

王惠美表示，她上任6年多來，已減少146億元縣府債務，行政院不但沒有獎勵，反而還大幅刪減51億餘元的一般性補助款，讓彰化的社會福利、教育和地方建設受到很大衝擊，作為彰化縣民不應該是一種原罪，更不應該成為顏色政治下的二等公民。

王惠美認為，執政者應該「周而不比」，把每一位人民都視為「心中最軟的那一塊肉」，把民眾權益放在最優先考量，共謀落實地方財政自主之道，以正念的格局與思惟，才是慈悲心的輪迴，更有利國家的永續發展。