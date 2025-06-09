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地方補助遭刪25% 王惠美狠批卓揆「顏色政治」：有失高度格局

中央社／ 彰化9日電
彰化縣長王惠美今晚指出，行政院長卓榮泰應以蒼生為念，以民為本，用「顏色政治」作為補助依據，有失行政院長應有的高度與格局。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今晚指出，行政院長卓榮泰應以蒼生為念，以民為本，用「顏色政治」作為補助依據，有失行政院長應有的高度與格局。記者林宛諭／攝影

行政院統刪對地方的一般性補助款25%，彰化縣長王惠美今晚指出，行政院長卓榮泰應以蒼生為念，以民為本，用「顏色政治」作為補助依據，有失行政院長應有的高度與格局。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院統刪對地方一般性補助款25%，引發部分地方反彈。

卓榮泰7日視察屏東勝利星村，致詞間提及總預算刪減造成行政困難，但對地方該有建設仍會努力做到；不過審查預算表決時支持中央政府立委，所屬地方政府將優先協助。

王惠美晚間在臉書（Facebook）個人專頁貼文回應卓榮泰輪迴說，她認為院長應以蒼生為念，以民為本，對於那些積極改善財政狀況或財政確有困難縣市，應給予更多一般性補助款，用「顏色政治」作為補助依據，有失行政院長應有高度與格局，也讓基層民眾成為最大受害者。

王惠美指出，卓院長或許一時情急，說出「橫柴夯入灶」的話；以行政院長之尊，須秉持「應無所住」信念，苦民所苦、聞聲救難、實事求是解決民眾困難，增進全民福祉才對。

王惠美說，她上任6年多來，已減少146億元的縣府債務，政院不但沒獎勵，反而還大幅刪減51億多元一般性補助款，讓社福、教育及地方建設受到很大衝擊，作為彰化縣民不該是一種原罪，更不應成為顏色政治下的二等公民。

王惠美指出，執政者應把人民都視為「心中最軟的那一塊肉」，把民眾權益放在最優先考量，共謀落實地方財政自主之道，以正念格局與思惟施政，才是慈悲心的輪迴，更有利國家永續發展。

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