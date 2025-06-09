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批卓榮泰「輪迴說」 鍾東錦：錢不是他家的 怎可說不給就不給？

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天上午在縣府表揚全國技能競賽暨高雄國際發明展獲獎學生，有感而發批評行政院長卓榮泰輪迴說。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦今天上午在縣府表揚全國技能競賽暨高雄國際發明展獲獎學生，有感而發批評行政院長卓榮泰輪迴說。圖／苗栗縣政府提供

行政院卓榮泰日前拋出「輪迴說」，苗栗縣鍾東錦今天有感而發，批卓的思維有問題，立法院刪行政院的預算，說服立法院是行政院的責任，一般性補助款依法就是要給苗栗縣政府的，「錢不是他家的，怎麼可以說不給就不給」？

鍾東錦今天上午在縣府表揚全國技能競賽暨高雄國際發明展獲獎41名學生，有感而發批評卓榮泰輪迴說，致詞後獲得在場老師學生掌聲，鍾東錦表示，苗北學校目前比較擁擠，國民義務教育縣政府有絕對的責任，但中央也一定要協助的，因為苗栗縣府財政受控管，沒有辦法舉債，除非明年財政收支劃分法，行政院說話算話，法律通過就實施。

但現在的行政院是讓人沒有辦法預測，就像是一般性補助款，是絕對不能刪的，也絕對不能減，因為錢不是卓的，怎麼可以說不給就不給，按照法令就是要給苗栗縣政府，怎麼可以不按照法令？

鍾東錦反問那明年苗栗開始稅不上繳，中央也不可能同意，公務人員應該要按照法令，那怕是行政院長下令說要扣這個錢，如果主計單位有點良心，認為不應該就聽行政院長的話，但聽話才有官做，可是如果為了求官，違背良心做違法的事情，以後會被追究。

鍾東錦指出，卓的輪迴說思維有問題，行政院要去說服立委，這應該不是縣市長的責任，也不是縣市長的任務，如果政策是對的，態度跟方法要對，應該就不用怕，可以說服立委支持行政院。

鍾東錦 財政收支劃分法 補助款 行政院 苗栗縣 卓榮泰

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