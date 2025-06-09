批卓榮泰「輪迴說」 鍾東錦：錢不是他家的 怎可說不給就不給？

行政院長卓榮泰日前拋出「輪迴說」，苗栗縣長鍾東錦今天有感而發，批卓的思維有問題，立法院刪行政院的預算，說服立法院是行政院的責任，一般性補助款依法就是要給苗栗縣政府的，「錢不是他家的，怎麼可以說不給就不給」？

鍾東錦今天上午在縣府表揚全國技能競賽暨高雄國際發明展獲獎41名學生，有感而發批評卓榮泰輪迴說，致詞後獲得在場老師學生掌聲，鍾東錦表示，苗北學校目前比較擁擠，國民義務教育縣政府有絕對的責任，但中央也一定要協助的，因為苗栗縣府財政受控管，沒有辦法舉債，除非明年財政收支劃分法，行政院說話算話，法律通過就實施。

但現在的行政院是讓人沒有辦法預測，就像是一般性補助款，是絕對不能刪的，也絕對不能減，因為錢不是卓的，怎麼可以說不給就不給，按照法令就是要給苗栗縣政府，怎麼可以不按照法令？

鍾東錦反問那明年苗栗開始稅不上繳，中央也不可能同意，公務人員應該要按照法令，那怕是行政院長下令說要扣這個錢，如果主計單位有點良心，認為不應該就聽行政院長的話，但聽話才有官做，可是如果為了求官，違背良心做違法的事情，以後會被追究。

鍾東錦指出，卓的輪迴說思維有問題，行政院要去說服立委，這應該不是縣市長的責任，也不是縣市長的任務，如果政策是對的，態度跟方法要對，應該就不用怕，可以說服立委支持行政院。