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嗆卓揆「輪迴說」陳菁徽：繼續作惡多端要下十八層地獄

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。（本報資料照片）
國民黨立委陳菁徽。（本報資料照片）

行政院卓榮泰以「輪迴說」為中央政府刪減地方補助款辯解。國民黨立委陳菁徽批評，賴政府、卓內閣都是脫口秀演員，自以為幽默不知是放火，讓民意更加憤怒，呼籲民進黨「放下屠刀，立定成佛」，趕緊回頭是岸，否則要下十八層地獄的，這才是真正的輪迴。

針對刪減地方補助款爭議，卓榮泰日前表示，對於當初支持中央政府的立委，他會去詢問地方有沒什麼建設需要，可以商量；但地方首長到行政院抗議、訴願，也要請他們問問該縣市立委，為什麼當初沒想到這個問題？「這不是報復心態，而是一個輪迴。」

陳菁徽批評，賴政府、卓內閣都是脫口秀演員，自以為很有創意、自以為幽默的話，殊不知就是放一把火，讓民意更加憤怒而已；沒收地方補助款，徹頭徹尾就是違法，結果還可以拗成「這不是報復，這是輪迴」，講笑話的能力一流，治國能力卻非常堪憂。

陳菁徽表示，若以「支持預算的立法委員」作為補助的標準，不就表示賴政府的真心話是「在野黨不給糖，中央就要搗亂」？只有瞎挺民進黨，政府才不會侵害你的權益？難道說「順我者昌，逆我者亡」這句話，在台灣要改成「 順『德』者昌， 逆『德』者亡」了嗎？

陳菁徽還說，在野黨委員本於為民監督立場，刪除凍結不合理的預算、做不好的計畫，這是天經地義的事情；難道勞動部爆發弊端、害基層同仁自殺要冷眼旁觀？難道疫情到來，缺快篩、藥品也不能說話，因為怕被政府誣陷成報復？難道監察院哭窮卻濫用公務車，不應該監督嗎？

陳菁徽感嘆，最後用「輪迴說」的佛法觀點呼籲，賴政府、卓內閣應「放下屠刀，立定成佛」，趕緊回頭是岸，否則要下十八層地獄的，還得是民進黨自己，而這才是真正的輪迴，因為一切違法亂紀、荒腔走板的作為，都是民進黨自作自受。

陳菁徽 賴政府 補助款 行政院 民進黨 卓榮泰 內閣

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