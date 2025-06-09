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柯志恩、賴瑞隆為「輪迴說」續交火 互比誰真正愛高雄

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩不滿綠委賴瑞隆批評她配合傅崐萁亂刪總預算，導致高雄損失52億元補助款，透過辦公室發文回擊賴。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩不滿綠委賴瑞隆批評她配合傅崐萁亂刪總預算，導致高雄損失52億元補助款，透過辦公室發文回擊賴。圖／取自柯志恩臉書

行政院長卓榮泰對於總預算的「輪迴說」延續不停，高雄立委賴瑞隆今指責立委柯志恩主導的財劃法傷害高雄，不僅不認錯還配合傅崐萁亂刪總預算，導致高雄損失52億元補助款。柯志恩辦公室回嗆說，如果賴瑞隆真的愛高雄，為什麼立院三讀「紀念日及節日實施條例」部分修正條文，為市民新增「4+1」國定假日修法時投反對票？

立委賴瑞隆爭取市長提名，今早臉書發文批評，柯志恩主導的財劃法傷害高雄，不僅不認錯，配合傅崐萁亂刪總預算，導致高雄損失52億補助款，還「反果為因」指責行政機構，若沒有藍白無名目、惡意亂刪636億元，又怎會影響到各縣市補助款？

賴瑞隆說，藍白國會非理性強硬主導國會，導致一年多國會亂象，背後有中共透過親共代理人的影子，香港慘痛的歷史不遠，「傷害台灣、傷害高雄的人，我們絕不接受！」

柯志恩辦公室說，賴瑞隆批評國民黨版財劃法，為何不先檢討，過去喊修財劃法的民進黨沒有提出黨版草案，民進黨全黨作業沒交，現在卻在批評別人的版本不好，請問民進黨又幫高雄增加多少預算？

柯辦強調「賴瑞隆說傷害台灣、傷害高雄的人，我們絕不接受」，高雄市總人口數273萬人，如果賴瑞隆真的愛台灣、愛高雄，為什麼在立院三讀「紀念日及節日實施條例」部分修正條文，為高雄市民新增「4+1」國定假日修法時，他投下反對票？

柯辦質疑，難道國人只能放民進黨提出的假，只能過民進黨同意的紀念日嗎？另外當內政部依據賴總統公布此修法案後通過的授權，訂定警察節放假時，賴瑞隆怎麼好意思在臉書粉專，大言不慚對網友留言說自己有爭取呢？

立委賴瑞隆批評柯志恩「反果為因」指責行政機構，若沒有藍白亂刪636億元，怎會影響各縣市補助款。圖／取自賴瑞隆臉書
立委賴瑞隆批評柯志恩「反果為因」指責行政機構，若沒有藍白亂刪636億元，怎會影響各縣市補助款。圖／取自賴瑞隆臉書

賴瑞隆 財劃法 補助款 總預算 民進黨 柯志恩 卓榮泰 中共

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