影／刪補助又要修法…許淑華出擊 鎖定中央委辦業務下手

中央統刪地方一般性補助款後，再行文預告修改補助辦法，其中計畫型補助將中央比例下修為最多5成；許淑華坦言，南投自主財源不足，若地方負擔提高，壓力沉重，要求不要調整預算與補助，並同步因應盤點中央委辦業務爭取全額補助。

南投縣議會總質詢今聚焦中央刪減補助款，憂心影響縣政推動，縣長許淑華坦言，既定預算遭刪減造成衝擊，更進一步向議員報告，縣府3日收到行政院行文預告將修改「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，恐擴大縣府財政壓力。

許淑華指出，該預告修法，不僅全面刪除一般性補助款中明確規定要優先用在教育、社福及基礎建設等文字，更調整計畫型補助機制，將中央比例下修成最多5成，表示地方未來要負擔的配合款比例會更高，對本就吃緊的財力是一大挑戰。

她進一步表示，南投縣財力分級落在第4級，與都會型縣市自由財源高的情況不同，南投收入相對拮据。許多經費依賴中央補助，目前計畫型補助，中央最高可補助9成，若下修，地方得負擔更多配合款，壓力勢必更沉重。

為確保縣政經費不受影響，已訴願盼中央核撥今年的一般性補助款，並希望明年新通過的「財劃法」能讓我們縣政府獲得更多財源，也會極力向中央要求不要調整各方面的預算與補助。但若未來有必要舉債或進行預算調整，也要請議會支援。

許淑華隨後在下午的縣務會議要求各局處盤點因應可能修法，並再次強調，南投財政在自主財源僅占約1成，除了統籌分配稅款，在計畫型及一般性補助合計占6成以上，未來若每個案件都須提出近半配合款，財力上能否支應就須謹慎斟酌。

此外，現在中央有很多是委辦地方政府執行的業務，並由地方業務費幫中央分攤，現在已請各局處盤點這些委辦事項，未來如果中央還希望由地方執行這些業務，南投縣將爭取全額補助，否則，整體預算已遭刪減，地方也已經沒有能力再承擔。