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趙少康批「輪迴說」：卓榮泰把自己當閻羅王 聽話才給糖

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)

行政院長卓榮泰對中央刪除地方政府一般性補助款的「輪迴說」引發爭議。中廣前董事長趙少康今天酸，卓榮泰把自己當閻羅王，就是告訴立委，要當行政院的橡皮圖章才會給糖吃，這不是報復什麼是報復？卓榮泰一點民主法治精神都沒有，根本沒資格當行政院長。

趙少康指出，監督與制衡是民主的基本精神，民意代表的職責本來就是監督政府，審查預算是民代的重要任務，大家希望選出來的立委是替政府放水的橡皮圖章，還是可以替人民嚴格看守荷包的民代？下次選舉民進黨的候選人如果敢用「我就是要護航政府的預算」，看看他會不會當選？

他批評，行政院違法剋扣給各縣市的一般性補助款，引來批評後不只不反省，卓榮泰還大言不慚說這是一個輪迴，是把自己當閻羅王，可以對地方判生死、定輪迴？

趙少康說，在野黨這次只有小刪3%的中央政府總預算，鎖定的主要都是各部會的差旅、水電、媒體宣導這種非必要，或者浮濫、浪費的支出，這樣盡責的立委應該給予鼓勵，只因為擋了民進黨的財路，就要面臨被罷免的威脅，還懲罰靠一般補助款過活的各縣市弱勢民眾。

趙少康表示，民進黨不准立法院認真審查預算、法案，還要報復、大罷免，就是貪戀過去完全執政時的為所欲為，真是標準的民主退步黨，所以大罷免一定要出門投下「不同意」，才能展現不同意民進黨違法亂政的直接民意。

行政院 民進黨 大罷免

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