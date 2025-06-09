快訊

監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

午後雷雨來了！17縣市大雨特報 恐一路下到晚上

台積電重返千元收1,005元 台股上漲129點收21,790點

影／許淑華痛批「輪迴說」直呼4字 更洞悉未來補助走向

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華對行政院長卓榮泰「輪迴說」直呼非常遺憾，並指卓已挑明「未來就是『只補助綠、不補助藍』」。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華對行政院長卓榮泰「輪迴說」直呼非常遺憾，並指卓已挑明「未來就是『只補助綠、不補助藍』」。記者賴香珊／攝影

行政院長卓榮泰以「輪迴說」為中央政府刪減地方補助款辯解，並稱對支持中央預算的地方政府可以商量。南投縣長許淑華對此直呼「非常遺憾」，卓已挑明「未來就是『只補助綠、不補助藍』」，痛批用二分法處理補助，對地方鄉親不公平。

南投縣長許淑華對於卓榮泰的發言，她直呼「非常遺憾」，卓提到在立法院刪減預算，若立委當時有支持預算就優先支援其地方政府；更痛批，今年的預算是歷年來歷史性最高的，以「沒有錢做事」或「沒有錢補助地方政府」，是不合理的。

其次，過去立法院雖有授權行政機關有調整空間去進行統刪，那是基於一種互信，彼此不用逐條逐條討論，也不會去刪除一般性補助。如今行政院卻刪除一般性補助，直接轉嫁到地方，由地方政府自行吸收，未依據預算法，地方也為此提訴願。

而中央若是破壞了這種互信原則，立法院未來將可能不再授權行政機關進行統刪，立法院與行政院在審預算時會花費更多時間，效率大減；同時，也會導致地方政府與中央政府，在所謂的「行政一體」運作上，失去互信。

許淑華也表示，對於卓院長前天的說法，很簡單的講，其實未來就是「只補助綠、不補助藍」，她認為這對南投縣非常不公平，況且南投縣的鄉親並不全是支持國民黨的，也有很多人是支持賴總統、支持民進黨的。

她強調，如果中央用這種方式來懲罰地方，或者用二分法的方式處理補助問題，對南投縣的鄉親，確實極不公平；並再次呼籲行政院從源頭解決問題，依規盡速核撥今年的一般性補助款給南投縣，明年該如何調整，之後中央和地方都可以談。

南投縣長許淑華對行政院長卓榮泰「輪迴說」直呼非常遺憾，並指卓已挑明「未來就是『只補助綠、不補助藍』」。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華對行政院長卓榮泰「輪迴說」直呼非常遺憾，並指卓已挑明「未來就是『只補助綠、不補助藍』」。記者賴香珊／攝影

行政院 立法院

延伸閱讀

影／批卓榮泰「輪迴說」 黃國昌：像幫派的幫主

林思銘批卓榮泰「神棍治國」 讓人民永陷苦難輪迴

黃國昌批卓榮泰「輪迴說」：像幫派老大，濫權卸責

卓榮泰預算輪迴說法 盧秀燕：行政院長講話要慎重

相關新聞

趙少康批「輪迴說」：卓榮泰把自己當閻羅王 聽話才給糖

行政院長卓榮泰對中央刪除地方政府一般性補助款的「輪迴說」引發爭議。中廣前董事長趙少康今天酸，卓榮泰把自己當閻羅王，就是告...

影／許淑華痛批「輪迴說」直呼4字 更洞悉未來補助走向

行政院長卓榮泰以「輪迴說」為中央政府刪減地方補助款辯解，並稱對支持中央預算的地方政府可以商量。南投縣長許淑華對此直呼「非...

黃國昌批卓榮泰「輪迴說」：像幫派老大，濫權卸責

民眾黨主席黃國昌今參加立法院教育及文化委員會主辦「考察新北市國民教育充實教學環境設備及校園修繕」時，針對行政院長卓榮泰日...

卓榮泰預算輪迴說法 盧秀燕：行政院長講話要慎重

行政院長卓榮泰昨表示，中央總預算遭立法院刪除致沒有多餘經費補助地方，他強調支持中央的立委，他就會支持地方；台中市議員張廖...

卓榮泰提「輪迴說」 侯友宜嗆：政治可以有立場、不能沒良心

行政院長卓榮泰昨視察屏東提「輪迴說」，新北市長侯友宜今出席總質詢前受訪，侯表示，這哪是輪迴，這是清算，「政治可以有立場，...

【總編開箱】我的血汗錢被卓榮泰當報復輪迴，這稅繳得服氣？

最近正值報稅季，面對飛漲的物價與不動如山的薪資，市井小民再度有被剝了一層皮的刺痛感。最近中央大砍地方25%的補助款，引發地方首長群起抗議，前兩天閣揆卓榮泰說，要請他們回去問問該縣市立委，為什麼當初沒想到這個問題？「這不是報復心態，而是一個輪迴。」卓揆的大白話就是，我就是把補助款當成懲罰刪預算的工具，怎樣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。