影／許淑華痛批「輪迴說」直呼4字 更洞悉未來補助走向

行政院長卓榮泰以「輪迴說」為中央政府刪減地方補助款辯解，並稱對支持中央預算的地方政府可以商量。南投縣長許淑華對此直呼「非常遺憾」，卓已挑明「未來就是『只補助綠、不補助藍』」，痛批用二分法處理補助，對地方鄉親不公平。

南投縣長許淑華對於卓榮泰的發言，她直呼「非常遺憾」，卓提到在立法院刪減預算，若立委當時有支持預算就優先支援其地方政府；更痛批，今年的預算是歷年來歷史性最高的，以「沒有錢做事」或「沒有錢補助地方政府」，是不合理的。

其次，過去立法院雖有授權行政機關有調整空間去進行統刪，那是基於一種互信，彼此不用逐條逐條討論，也不會去刪除一般性補助。如今行政院卻刪除一般性補助，直接轉嫁到地方，由地方政府自行吸收，未依據預算法，地方也為此提訴願。

而中央若是破壞了這種互信原則，立法院未來將可能不再授權行政機關進行統刪，立法院與行政院在審預算時會花費更多時間，效率大減；同時，也會導致地方政府與中央政府，在所謂的「行政一體」運作上，失去互信。

許淑華也表示，對於卓院長前天的說法，很簡單的講，其實未來就是「只補助綠、不補助藍」，她認為這對南投縣非常不公平，況且南投縣的鄉親並不全是支持國民黨的，也有很多人是支持賴總統、支持民進黨的。