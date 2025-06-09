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被刪補助再槓 蔣萬安昨罵黑道堂口 今再強調護弱勢權益

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

北市長蔣萬安昨嗆行院把治理國家搞得像經營黑道堂口後，行院發言人李慧芝反批「分贓」等說法，是沒有法治觀念的政治語言。蔣萬安今再反擊政院，表示中央違法砍補助款，他是極力為辛苦百姓爭取應有權益。

行政院統刪地方補助款，地方中央互槓。行政院長卓榮泰日前稱對審查預算表決時支持中央政府的立委，將優先協助，並說「這不是報復心態，而是一個輪迴」；蔣萬安昨批行政院把治理國家搞得像經營黑道堂口，「最該被輪迴的就是行政院。」

蔣萬安今天赴議會總質詢，媒體問蔣政院說您黑道堂口說法沒有法治觀念？蔣萬安說，中央違法砍了台北市37.9億的地方補助款，這些都是用在弱勢、老人家、孩子的身上，身為台北市的大家長，他就是極力為辛苦的百姓，長輩、老人家及孩子，爭取應有的權益。

媒體接著問，市政總質詢後是否會開始「顧藍委？」蔣萬安表示，我們都會來安排。

黑道 行政院 蔣萬安

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稱砍地方補助款是輪迴 蔣萬安批如經營黑道堂口：行政院最該輪迴

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