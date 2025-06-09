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綠：政院為總預算之亂找解方 在野勿噴口水

中央社／ 台北9日電

行政院長卓榮泰針對總預算審查提出「輪迴說」，藍營不滿指卓榮泰無恥、報復人民。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，行政部門在找解方，為何在野黨持續噴口水與造口業。

卓榮泰7日提到，立法院大幅刪減114年度中央政府總預算新台幣2076億元，並要求行政院自行調整刪減636億元，中央已無餘力提供地方像過去一樣的補助；不過，審查預算表決時支持中央政府的立委，所屬地方政府將優先協助，他強調，這不是報復心態，而是一個輪迴。

藍營不滿卓榮泰的「輪迴說」，包括台北市長蔣萬安質疑行政院是黑道堂口，以及國民黨立法院黨團開記者會時批評卓榮泰無恥、拿預算恐嚇人民等。

吳思瑤上午在民進黨團記者會表示，關於總預算之亂，行政院及執政黨都在找解方、想要度過困境，但藍白持續噴口水跟造口業；整起事件罪魁禍首是藍白，冤有頭債有主，不要做賊喊抓賊。

吳思瑤表示，民進黨團已多次說明，如果沒有台灣民眾黨立委黃國昌說要刪到全體民眾有感、如果沒有國民黨立委傅崐萁的附和，全民就不會承受這樣的惡果。

吳思瑤說，總預算是人民的預算，不是藍的、綠的、白的，總預算不應淪為政黨對立與鬥爭；為何在野黨要持續噴口水、造口業，這些政治性的攻擊語言，不就是在說藍白自己。

此外，媒體詢問今天立法院8個常設委員會中，有7個委員會安排考察。吳思瑤認為，立法院現在是延會期間，只是幫助國民黨立委撐起司法保護傘；希望延會到7月底的這段時間，能好好審查國安法案，藍白不要再擋。

總預算 立法院 吳思瑤

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